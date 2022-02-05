因應omicron病毒，全世界疫苗進入第三劑開打後，住在美國的老王已經有點年紀，擔心身體扛不住，便向醫療保險公司的家庭醫生詢問，能否在三個月後，加打第三劑？無論是輝瑞或者其他品牌都可以。

沒想到醫生斬鐵釘釘地告訴他兩點：一、根據美國醫學報告，第三劑加強針必須與第二劑相隔6個月，不能縮短；二、不能混打，否則出了問題，究竟該由哪一劑的提供者負起法律責任？美國醫療糾紛經常會有「集體訴訟」，一次賠償就是好幾十億美金，有哪個生藥公司敢冒這個險？

老王實在想不通。美國疫苗多到免費贈送給第三世界，包括台灣，為何吝於給自己美國人先打第三劑，還要相隔那麼久？尤其他聽到台灣人第一劑第二劑中間相隔好幾個月，到了第三劑竟然可以只隔3個月就能施打，還能由民眾如自助餐式一般自行挑選各種品牌的疫苗，簡直不可思議。台灣人太幸福了！

在美國，一切以CDC公布的為準，CDC則以醫學數據為依歸。相隔多久，要不要、能不能混打，不是CDC說了算，更不是醫生可以擅自做決定的。這是尊重傳染病醫學、尊重科學的負責任態度。

在台灣，雖然是以疾管中心公布的為準，但是疾管中心負責人是個出名的、忠誠執行蔡政府政策的深綠政客；缺疫苗的時候，就必須相隔3個月到6個月才能打第二劑；進口的疫苗還要刻意排除「中國製」； 政府不能超前部署買好足夠的疫苗，卻得要靠民間慈善團體到BNT總部去採購數百萬劑；進口後，還搶功變成了政府偉大的政績。

現在進口數量足夠多了，但是由於品牌種類繁多、數量參差不齊，就又發展出「混打」比「單一純劑」更有效的荒謬決定來滿足民意的需求；甚至還趁機推銷沒人要打的國產高端疫苗來做混打的首選。不知如果有人因為混打而死亡，責任歸屬如何決定？究竟由哪一劑的生產公司來負責賠償？還是一律國賠？

這就是台灣最悲哀的地方：政治永遠凌駕專業、投機心態永遠超越道德良心。從亂無章法的疫苗施打政策，便可見一斑。

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