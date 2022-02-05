稍早大年初四，台北市議員羅智強發出兩則訊息，其一為，大家早已經知道他不打算繼續參選，要把棒子交給辦公室主任楊植斗。其二為，他在臉書抒發〈父親的雨中背影〉一文，分享兒時的苦日子，所謂的「苦日子」是讓孩子們吃飽穿暖，全靠在碼頭當裝卸工人的父親雨中的背影，讓他不禁想起文學家朱自清的著名散文〈背影〉。

羅智強表示，2022未必有羅智強的戰場，他的下一站也許是失業，很多朋友勸他不要這麼傻，但他還是決定交棒，「因為....我想以身作則」。如果國民黨內從政同志都能有這種氣度與胸襟，怎會走不出被民進黨看衰的局面！在過去，沒有連任限制的民代，有人從年輕到老，直到臥病或官司纏身才心有不甘的交棒，但即使如此，也多數是把棒子留給親人或親信。羅智強主動交棒給楊姓辦公室主任，當然希望以身作則期許有更多的國民黨籍資深立委及縣市議員仿效，至於楊植斗是否爭氣，接受黨內初選及通過選民考驗，要靠自己真本事！

羅智強黨公職任內好表現與勇於付出，被認為是最具戰鬥力的「戰鬥藍」代表，四項公投無私無我的付出有目共睹，即便選北市議員有四萬票的實力，但他還是把視野放在拯救國民黨當作唯一目標。羅已經具有高聲量與全國性知名度，為避免讓蔣萬安困擾，以及影響願意參選桃園市長的黨籍某立委，所以刻意避開這兩都市長選舉。

高雄與台南藍綠板塊是綠遠大於藍，讓在地黨籍民代卻步，迄今有實力參選角逐者如鳳毛麟角，黨內勸進南下高雄跟隨韓國瑜腳步，以他有勇有謀的格局，相信只要黨中央與地方有識人之明，召喚韓家軍與韓粉們感動基層的草根力量，基本上還有機會一搏，黨主席朱立倫應可勇敢一試。

羅智強忽然冒出朱志清的〈背影〉一文，想到羅爸雖然沒有高學歷必須到處打臨時工養家的過往，但羅對老爸的崇拜曾以「平凡中的偉大」推崇，即便是朝不保夕「捲鋪蓋走路」、「不過是有工作做的乞丐」，但是還是時時以窮爸爸為榮，這種庶民的草根力量在平凡中更見偉大，藉由朱志清的〈背影〉，感念對父親的推崇，也是化作為黨承擔的動力！

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