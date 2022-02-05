於2017年上映的好萊塢電影《美國刺客》（American Assassin）中有一句台詞「U.S. of A. does it, it's gotta be good」，意思上是「美國做的事都是正確的」，然而事實是否真是如此，似乎見仁見智。

美國聯邦眾議院預計近期將對一項法案進行投票，法案全名為《2022年美國創造製造業機會和技術卓越與經濟實力法》（America Creating Opportunities for Manufacturing, Pre-Eminence in Technology and Economic Strength Act of 2022），簡稱《美國競爭法》。

該項法案涵蓋範圍甚廣，當中也有幾條與台灣有關的條款，預料屆時如果通過之後，台灣的民進黨與蔡英文政府想必是樂觀其成、甚或表態支持的，因為這項法案讓台灣的「聯美抗中」與美國的「友台制中」殊途同歸，都是以抗衡中國崛起的發展與勢力擴張為目的。

但台灣似乎不用對此大肆宣揚跟喜形於色，因為真相與實話總是傷人的，其實美國與台灣的夥伴跟盟友關係，在《美國競爭法》中的地位只是一小部分，就像華府智庫「新美國安全中心」於一月底公布的最新研究報告中所凸顯的，美國要的只是台灣的半導體技術與工程師。

《美國競爭法》的主要目的

《美國競爭法》的內容涉及提升美國晶片產業投資、製造與研究能力的各個層面，包括美國將創立美國晶片基金，撥款520億美元鼓勵美國私營部門投資於半導體的生產等、授權450億美元改善美國的供應鏈，以及防止關鍵物品的短缺並確保更多此類產品在美國製造等。

究其目的，是想通過對於美國晶片供應鏈的保障與鞏固，來提高美國對中國的競爭力、進而確保美國在全球的領導地位，因為在全球晶片短缺、同時美國半導體供應鏈仍然脆弱的情況下，將迫切需要國會通過相關立法來支持美國的晶片產業，故眾議院相關委員會負責人將之稱為「歷史性的投資」，似乎也呼應了美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）於一月底所提出的呼籲。

因為2001年的「911事件」，使得美國的政策專注於國內外的反恐戰爭，給予了中國一個極佳的戰略機遇期，不但加速內部工商企業的發展，同時還與東亞周邊國家建立了一個有效的產業分工鏈。面對「紅色供應鏈」的成形與茁壯，美國早已感受到中國崛起的威脅。

所以在2005年，當時的美國副國務卿佐利克（Robert Zoellick） 就曾表示，美國擔憂中國在亞洲尋求霸權地位，包括軍隊現代化與主導貿易但又不開放市場，還有利用盜竊知識產權等方式，傷害美國知識產業的核心。

誰掌握晶片供應鏈就能領導全世界

姑且不論中國是否有稱霸的意圖，但中國崛起是個事實，在世界的綜合實力排名僅次於美國，美國基於不安全感及擔心霸權受到挑戰，自然把中國視為戰略競爭的對手，美國將持續對中國祭出反制與施壓，「印太戰略」如是、《美國競爭法》也是如此。

而這個戰略競爭的狀態，除了包含區域安全結盟的對峙、以及亞太地區地緣政治經濟格局的轉變外，美國還進一步希望能維持美國在科技上的領先地位，扼殺中國的發展跟崛起。

因此，就美中晶片戰與科技戰的本質來說，已經不是過往的「軟實力」競合，而是可以用來重塑世界經濟體、牽動國際政治版圖的「硬實力」對峙了，誰能擁有新世代技術，即獲得生產力和財富，國家地位也即將重組與洗牌，就如同各國競相掠奪石油和天然氣等戰略資源那樣。

因此，美中的科技戰競逐問題，其實不脫最後深層的美中結構問題，這也是雙方對峙的真正原因，涉及到一場價值觀與意識形態的利益之爭，那套「基於規則的國際秩序」只能由美國來領導、只能由美國說了算，體現的是美國的霸權思維，《美國競爭法》實際為「與中國競爭法」，或者說是「美國霸權法」也不為過。

美國要的只是台灣的半導體

雖然《美國競爭法》中有多項與台灣有關的條款，包括強化美國與台灣的夥伴關係，還有在去年由兩黨眾議員所推出的《台灣和平與穩定法案》和《台灣國際團結法案》的內容，但是在事實上，對於美國而言，美國在《美國競爭法》中所需要的只是台灣的半導體技術與工程師。

依據華府智庫「新美國安全中心」一月底最新研究報告的兵棋推演，當中所設想的情境之一，便是台灣的三家半導體代工廠因為中國發動網路攻擊、還有進一步引發兩岸的軍事對抗而癱瘓，美國為了保全晶片供應鏈的不間斷，想把台灣的半導體工程師帶往美國避難與安置，但台灣方面因擔心人才流失所以拒絕。

儘管「新美國安全中心」的兵推情境只是一種設想，但顯見晶片供應鏈對美國來說確實已經構成其國安問題，而美國對於台灣晶片的依賴程度更是超過了石油、甚至可能引發美中兩國的衝突，因此才會做出這一系列的兵推模擬。

可見，在解放軍兵力投射能力已進入西太平洋地區的情況下，美軍建構的第一島鏈圍堵圈已現多個破口，台灣向來自豪的「第一島鏈中心」的戰略位置，實已被半導體產業所取代，美國諸多「挺台」舉動、包括美台軍事交流合作，所要保障的在於美國的晶片供應鏈，就如同《美國競爭法》所表示的，美國要通過經濟發展、外交、人權和同盟關係確保美國在全球的競爭力與領導地位。

（作者為國立聯合大學助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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