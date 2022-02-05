2022壬寅虎年已翩然到來，蔡英文總統在新春談話中說，去年台灣經濟成長超過6%，是11年來的新高。真的嗎？

主計處分析疫情發生，工作機會減少最多的行業，依序是餐館、旅行及相關服務業、住宿業、零售業、運動娛樂及休閒服務業，失業大量增加，收入大量減少。許多企業在虧損中苦撐，延遲歇業或倒閉；一旦央行調升利率，企業倒閉潮恐將應運而生。

幾個相關數據，反映台灣當前的庶民經濟：一、近來物價上漲2-3%，生活必需品更上漲6.62%，為9年來新高。二、受僱員工年薪中位數為50.1萬元，但其中一半月薪低於4.2萬，而未滿25歲或65歲以上者，僅有35.8萬元年收入。三、雖然高科技及海運界年終獎金超滿，但有四分之一的企業無法分紅。四、政府將對軍公教人員全面調薪4%，但企業界只有4成會調薪，調幅也只有3.1%。

台灣的經濟發展早形成「高科技產業」及「庶民服務業」的經濟二元化，前者既高且貴，後者平庸但必需。台灣的產業35%集中在半導體，其中高達60%出口到大陸，其實充滿內憂外患，美中貿易對抗，及兩岸關係險峻，加上台灣「五缺」危機，並非全然樂觀。

科技新貴與市井庶民之間存在許多不公不義，台灣的吉尼係數顯示，所得最高的5%人口擁有全國近30%的財富，最高與最低5%的所得比例是130倍，貧富懸殊不嚴重嗎？

若從能源使用及成本分擔來看，更嚴重違反公平正義。按全台民生用戶1300萬家，工業用戶2.5萬家。過去20年，民生用電量增50%，工業用電增1倍，等於全國民生用電的3倍。其中，台積電一年用電143.27億度，2023年還將擴增1倍。

2018年時台電曾經調漲電費：民生用電500度以上調漲3.96-4.14%；工業用電3.30-3.56%，然而台積電的調幅卻只3.41%。

台積電是台灣的護國神山，更是蔡政府大內宣的樣板，台積電國外廠百分之百使用再生能源，但在台灣卻只7%而已。台積電的大股東中，行政院國發會只佔6.38%，最大股東是外商花旗銀行。台積電賺大錢，台灣與有榮焉，但卻無助於市井小民的饑寒，而且是全國人民為外商支付水電費，合理嗎？

自2020以來，全球經濟受疫情影響，在經濟成長、勞動市場及全球供應鏈等方面產生鉅變，但台灣不應同日而語。台灣拜海島之賜，無邊界感染，尤其2003年SARS突襲，扁政府建立一套防抗疫SOP，國人也懂得戴口罩抗病毒。

陳時中部長浪得虛名，儼然抗疫沙皇，無視憲法保障人民的生命、健康，也保障財產及自由，一切應合乎比例原則。桃園是國門大戶，機場旅客境外感染禍及桃園及雙北，但中南部及東部和離島根本無疫情，卻也一律遭殃，百工百業被迫停工停產，造成民生凋敝，庶民敢怒不敢言。

SARS侵襲台北和平醫院時，台北市政府緊急封院，並宣布萬華為禁區，商家全部停業，居民陷入愁雲慘霧。我接獲陳情，邀約相關專家親往視察勘驗，確認萬華根本無疫情，立即宣布解禁，並協助打造萬華形象商圈，恢復繁榮。

牙醫出身的陳時中部長，未必對瘟疫有鑽研，更不懂疫情爆發對國家安全及經濟民生的重大影響。防疫進入一級緊急狀況，理應由統領全國行政的閣揆擔當，才能綜觀全局，指揮各部會隨機應變。疫苗政策荒腔走板，疑雲重重，造成國人無端恐慌，以及850條生命的喪亡。最該負責的當然是寵溺他的長官。

易經大師為虎年卜卦：台灣的國運是「否」卦，極糟糕；經濟則是「蹇」卦，舉步維艱。國運有可能「否極泰來」嗎？關鍵在第五爻，即君王的才智。

自稱擁有1.5個博士學位的蔡總統，請用她的聰明才智對市井庶民多一些關懷，對公平正義多一些施為！（作者為前副總統）