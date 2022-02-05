最近1年多自從蔡政府連任以來，中共各種類型的戰機常常進入台灣西南防空識別區。機型有轟6、殲16、運8等，造成島內一片譁然。

海峽兩岸矛盾升溫，全世界的媒體都放在兩岸軍力跟經濟較量和分析。遺憾的是鮮有從文化、倫理、血統的角度來分析兩岸到底是什麼關係？為何中共老是盯著台灣不放？真的只是領土擴張的野心嗎？如果只是為了領土擴張，老共為何不直接去侵占不丹、尼泊爾、菲律賓這些小國？那比拿下台灣容易得多。

在中共眼裡台灣到底是什麼身分？一言以蔽之，他們眼裡的台灣是「親生骨肉」，而不只是「一塊肥肉」。

大陸和台灣的地緣關係在血統、文化、宗教上永遠有著剪不斷的臍帶關係，也就是「母子關係」！台獨人士應當多回味祖先留下來的淵源流長的歌仔戲和布袋戲中忠孝節義的漢民族故事情節。淺顯的例子，台菜是全世界最好吃，最優越的飲食文化。 其實就是融合了中華的八大菜系。如果沒有中華四千多年的烹調傳承，釀造文化（釀豆瓣、釀酒、釀醋、發酵）及陰陽五行衍生的色香味邏輯，哪有今天這麼好吃的台菜。台灣的語言、文化、宗教、祭祀、拜關公、拜媽祖均沿襲中原，台灣文化就是具有台灣特色的中華文化！所以我們要飲水思源、認祖歸宗，回到「大中華」、「漢民族」的歷史本質和洪流。

2021年5月，台灣疫情爆發，中共欲提供台灣防疫疫苗，遭台灣執政者拒絕，理由是「假好心」？可能部分原因是這個拒絕，導致更多的共機擾台。殊不知這正是愛之深責之切。世界上嘮叨責罵最多的永遠是自己的母親！

台灣執政者不從倫理上看待此問題去正本清源，反倒是倒果為因，聯合外人來對抗甚至是欺負自己的母親，殊為遺憾！用歷史典故來比喻：春秋時代的孟子幼時常調皮，不事用功學習，孟母最後氣憤的將紡織機上面的絲縷用刀割斷，旨在給孟子啟示。後來孟子果然受到激勵，發奮圖強，研讀儒家經書，衣缽孔子成為「亞聖」。我們把「孟母斷機」同樣的心態放大一千萬倍就成了今日的「共機擾台」！所以不論是共機擾台，或是孟母斷機都是母愛的表現。

台灣各媒體一直在做「我方」和「敵方」各種軍力的較量，這就好像兒子和母親在比誰的拳頭比較大一樣的荒謬。老共軍機繞台其實正是「母愛的延伸」想要教訓台獨這個「不孝子」，但當「她」在文攻武嚇時，相信她的內心一定是矛盾、痛苦的。她多麼渴望兒子回家團聚，不嫌棄母親！俗話說：「子不嫌母醜，狗不嫌家貧」。中共即使是專制獨裁的政權但仍有其天賦的「母性」。所以說「炎黃子孫，認祖歸宗」應該是海峽兩岸的最崇高的認知和方向。海峽兩岸是「剪不斷，理還亂」的臍帶關係。「剪不斷」是兩岸血緣上的母子關係，共機擾台正是因為「理還亂」。

然而以美國為首的西方，因為其文化歷史的短淺甚至幼稚而不察台灣與大陸的血緣臍帶關係，只是粗糙的認為軍機擾台是「大欺小」的中共霸權擴張。在台灣（甚至亞洲）都以美國價值馬首是瞻。殊不知西方的科技文明和船堅砲利是因為18世紀的工業革命，而工業革命是源自16世紀的文藝復興，文藝復興是源自於中國的四大發明（紙、印刷術、火藥、指南針）傳自歐洲。所以國父曾指出中國像一盤散沙，失去了民族自信心。台灣自然也不例外。在關乎自己家務事命運的倫理抉擇竟跟著美國這個外人後面跑是荒謬不智的。

西方社會在乎自我價值的人權，認為「只要我喜歡有什麼不可以」。所以西方人權國家此次新冠肺炎的防疫連執行戴口罩法令都有困難，造成疫情的失控，美國迄今死亡人口已超過90萬人。西方很多晚輩稱呼長輩常是直呼其名而沒有「阿伯，阿姨」這種長幼有序的稱呼（這就是中華文化）。英文裡甚至沒有「孝順」或「倫理」兩個字！這些在在印證了美國價值觀，其文化及倫理認知膚淺，卻高度介入本屬「倫理認同」的兩岸關係，是否荒謬幼稚？美國一意同情台獨，只是著眼自身利益，粗糙地定位中共是大欺小。同樣美國軍艦也「擾」南海及台灣海峽，台灣執政者即十分樂意，這是什麼邏輯？

美國插手台海事務就令台獨有恃無恐，鼓舞了台獨更激化了台海危機，這就是侵犯了中華民族的人權。惡莫大焉！所以台海問題也引爆了原本不必要的中西文化上的衝突，這是很不幸的。而兩岸「家務問題」的國際化，更使對立陷入惡性循環的深淵！再說台獨欲脫離中華民族，改姓「中」為姓「台」，就好像張家的兒子要脫離張家要改姓李。請問張家的老爸會答應嗎？如果這個兒子一定要改姓，這張家的老爸是否會將這「逆子」揍一頓？可能在老美的眼裡這「揍一頓」是不文明的，在中華民族眼裡這個「脫離張家」是違反倫理的！但問題是：孰令致之？這又好像母雞帶小雞，拚死也不要讓老鷹叼走小雞一樣。這就是中共為何即使跟美國爆發核子大戰也要收回台灣。這種玉石俱焚，魚死網破的決心其實就是母愛的延伸。

同樣道理，試問如果澎湖，綠島，蘭嶼也要脫離台灣而「獨立」不受台灣政治權力管轄，台灣執政者會答應嗎？同樣如果中共也軍售阿拉斯加或夏威夷，鼓勵或間接鼓勵其對抗或脫離聯邦，試問美國政府會答應嗎？

海峽兩岸的正常關係應當是回到1895年甲午戰爭前的狀態，也就是回到完全沒有美、日這些外人介入的中華民族大家庭。「認祖歸宗」正是解決海峽兩岸問題的不二法門！我們胸襟要有「中華」的大我，而不是侷限在「台灣」的小我。要放眼千秋大業的大是大非，而勿糾纏在小是小非的枝微末節。（作者為美國舊金山中醫大學校長）