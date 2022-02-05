多年來，在中國大陸、台灣、香港以及海外的華人社會中，日益形成一種情形，就是不同族群與政黨的支持者，認為自己基本正確與良善，而對立的族群與政黨則基本錯誤與惡性。而且很少人會認為自己與對方的立場和看法有可能改變，如此產生了不同族群與政黨、人與人之間難以根治的憎恨與恐懼，表現在外的則是不斷的指責與衝突。

本來這樣的現象在人類歷史上層出不窮，目前世界各國內部以及國與國之間的問題也大致若此，但是像我們中華民族內部由於歷史、政治、戰爭的緣故，長期發展到今天仍然大規模分裂與對立的狀態，並不多見。

這種可能基於文化中容易滋生彼此不和與不合的基本性質（孫中山說中國人一盤散沙），超越了政治上的統獨問題。也就是說，日後兩岸就是統一或者是台灣獨立，我們民族與社會中的問題並不會因而如預期地大幅改變。因為目前各方所追求的統一或獨立，主要是形式上的，並沒有觸及民族內在思維與文化上的改變與改善。

筆者從而主張，在統一或獨立之前，我們應學習以同理心及友善的態度對待已經長時間被妖魔化的「對方」。如果我們之間能有一段時間去重新認識對方，甚至在某個程度上，接納對方，由於彼此的關係慢慢地改善，敵意漸漸舒緩，於是統一或是獨立其實只是形式上的問題，而在大家都可以正常表達意見的情況下，不論統一或獨立，都有機會達成基本上良性的共識。

在台灣內部，藍綠對立的情勢已經成為慣性，而且發展為「零合遊戲」，就是說，對方的勝利就是我方的失敗，縱容下去將導致我方淪亡與毀滅的後果，因此在心理與思考邏輯上，必須以各種辦法阻擋對方的成功，由是往往將不見得合於事實、道德與法律的言行合理化。如果將台灣內部的狀態，引申到兩岸關係，也基本無誤，中共對於民進黨式的中華民國在台灣的「實質獨立」以及國民黨式的以拖待變的「終極統一」，皆認為是反共與反中的「詭辯」與「騙局」，完全缺乏意義。

然而今天兩岸族群與政治認同的構成，主要來自於歷史的經驗與政治的型塑，除了少數人，自我可以有的選擇性不大，因此，所謂「正確」，其實並沒有絕對客觀的標準。而且慣常地將對話聚焦在對方的「錯誤」，而非對方可能也有的正當性，使得己方無法感受到對方的觀點、盼望與恐懼。而反之亦然，如此形成惡性循環。

過去百年來，中華民族的個人價值往往被政黨完全吸附，個人缺乏自我的存在意義，個人為政黨的主張而奮鬥，而非政黨為個人的自由與幸福而努力，造成近代中國政治的嚴重異化，個人只成為政黨發展的工具，政黨則回饋個人以權勢與利益。近年來民進黨亦漸漸走上國共兩黨的覆轍，一切以執政成功為最高目標與手段。因此，個人應嘗試「去政黨化」、甚至於「去政治化」，才得以從長時間以來被政治禁錮的臍帶中脫落，而逐漸成為完整的、自由的個人。良好的個人組成健康的家庭，從而產生良好的社會與企業，進而組成良好的機構與政黨，也才會有良性的政治。

良好的對話，不只是一種技巧，必須發自於內心與價值觀。值此新春佳節，展望台灣與兩岸以至世界和平困難重重，完全寄望於習慣政治鬥爭的政黨與政治人物，可能是緣木求魚，個人的覺醒與改變應該是一條根本的道路。（作者為作家）