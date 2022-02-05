本屆立委自2020年上任，朝野四大政黨喊了2年多修憲，結果，真正送出修憲委員會的草案，卻僅有投票年齡下修至18歲。如今，該草案雖然將在農曆年後送院會表決，但在民進黨操作下正瀕臨破局，連立院大門都走不出；所謂的修憲，證明只是政黨間各取所需的自助餐。

為讓《中華民國憲法》與時俱進，自2020年3月起，當時甫接掌國民黨主席的江啟臣，率先提出憲法修正草案，主張公民權下修至18歲。

爾後，修憲彷彿成為本屆立委們顯學，總計113席立委，提出的修憲案高達75案。從投票年齡下修、廢考監院、改總統制、恢復閣揆同意權，到首度被提出的「居住人權入憲」及「動物生命權入憲」，對人權與生命的重視，堪稱憲改一大亮點。

矛盾的是，朝野花了將近2年時間寫修憲案，真正在修憲委員會實質討論的時間，卻不到半個月。更甚者，在民進黨的突襲主導下，連委員會要如何分門別類研商都免了，氣得國民黨退出議程，大夥卻仍稀哩呼嚕地將公民權年齡下修送出委員會，其他議題就裝作沒發生，自我安慰來日方長、擇日再戰。

撇開沒有國民黨參與的修憲，根本就過不了雙3/4門檻不談，難道國會花了如此心力，就只為了讓18、19歲的年輕人投票？民進黨難道忘了自已喊了幾年廢考監兩院？輿論期待的人權、動物權入憲，難道朝野會沒有共識？當「憲法時刻」來臨，卻只談讓年輕人投票，這會不會太對不起社會累積多年的修憲動能？

政治利益的精打細算，讓朝野都選擇以本位主義來看待修憲，終而走到雷大雨小的無言結局。一場沽名釣譽的憲改鬧劇，殘存的功能就是被拿來當成年底九合一選舉的相罵本。