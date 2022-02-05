台灣第一名模之稱的林志玲，大年除夕公布生下一位牛寶寶，升格新手媽媽的消息，她在47歲高齡產下兒子，令人為她高興。但台灣屢創新低的生育率，仍令人憂心忡忡。

不婚晚婚 低生育推手

近年台灣生育率持續探底，自2020年起連續兩年出現人口負成長，面臨「生不如死」的國家安全問題。今年適逢虎年，依據行政院政務委員林萬億對台灣人口問題的長期研究，虎年結婚率和生育率總是雙雙下滑，今年新生兒恐怕會再度探底。去年美國中情局全球總合生育率預測報告，台灣生育率名列全世界227個國家和地區倒數第一，中央和地方政府為鼓勵生育，多年來推出諸多鼓勵生育優惠措施，但成效不彰。

我國人口政策綱領洋洋灑灑，一、倡導適齡婚育；二、強化國民生育保健與營養均衡、提升人口素質；三、提升就業能力，打造合宜勞動環境與條件；四、建立完整社會安全網，完善社會福利；五、落實性別平等意識；六、保障各族群基本人權，建構多元文化社會；七、推動環境保護及永續發展；八、精進移民政策，保障移入人口基本權，營造友善外來人口之環境。政策內容堪稱完整，執行卻無成效，顯然方法不對，需要真正面對問題，才能解決問題。

低生育率第一個原因是結婚率低，去年結婚11萬4606對，比前年12萬1702對，減少7096對，加上晚婚現象，婦女第一胎就是高齡產婦，就更不容易有第二胎，只要夫妻生育低於兩胎，就會造成人口負成長，不婚、晚婚是生育率下降的推手。政府推出不孕症治療和體外人工受精（IVF）補助政策，最近更取消「排富條款」，45歲以下已婚女性都可以申請不孕症治療補助，希望鼓勵晚婚夫妻生育，但能否奏效猶未可知。

收入偏低，是年輕夫妻不想生子的另一原因，家庭需要住房，都市房價愈來愈高，上班族買不起房子，托兒和教育費用太高，讓一般受薪階層擔心負擔不起。台灣工作時數相對上比其他歐美國家更長，適婚年齡男女忙於工作、加班，沒時間去尋找伴侶，結了婚又擔心沒時間帶孩子。

第三是倫理價值，近年來傳宗接代的家庭觀念大幅改變，「不孝有三，無後為大」、「多子多孫多福氣」的價值被取代，雙薪無子的「頂客族」家庭享受生活的態度，也逐漸被社會接受。

另一個原因是我國這20年來，生育的主力是外籍配偶，自新冠病毒疫情席捲全球，兩年多來全球人口幾乎停止流動，台灣人出不去，外籍配偶進不來，造成更大的人口負成長危機。

生育福利 由中央制定

從全球化角度檢視人口政策，要有創造性的想像力，首先是向國外取經，近鄰日本增設少子化對策大臣，以部會層級處理此問題，我國沒有權責部會處理少子化問題，只是由國家發展委員會制定政策綱領、內政部執行，任由地方政府發放津貼鼓勵生育，結果總生育率未提高，只是鼓勵夫妻往福利好縣市遷戶口，人口更形集中。

歐陸國家生育福利政策完善，譬如瑞典，婦女懷孕期間免費定期產檢，孩子出生後，孩子的另一個家長有10天支薪陪產假，之後雙親共享480天的育嬰假，其中390天的津貼依照收入比例發放，孩子一出生就可以申請育兒津貼；低收入家庭可申請住房津貼；家境困難的單親父母有相關的協助；身心障礙的孩子則有額外的支援。2018年瑞典生育率1.87，在歐盟國家中僅次於法國的1.92。台灣應由中央政府制定更有效的鼓勵生育社會福利政策。

台灣與香港、澳門、新加坡、南韓和日本，同屬東亞儒家文化經濟體，如今都面臨相同的嚴重少子化問題，大陸隨著經濟繁榮，近年也出現人口老化、生育率下滑、勞動力萎縮問題，去年總人口增長速度更是創下史上新低，證實大陸人口危機緊迫，儒家思想重視家庭倫理價值，但在西化思潮及經濟壓力下，生育子女成為沉重負擔後，如何重振傳統家庭價值觀，亦需要思考研究，並提出政策。

台灣面臨「有錢人沒時間生、窮人沒錢生」，加上龐大的托育與教育成本，解決貧富差距擴大的國家失衡發展問題，才是治本之舉。