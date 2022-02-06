張大千歷盡1年8個月嘔心瀝血的勞作，無奈地擱下了這幅沒有完成的《廬山圖》。

在《廬山圖》蒼巒疊翠的山巔上方留白處，題有兩首七律：「從君側看與橫看，疊壑層巒杳靄間，彷彿坡仙開口笑，汝真胸次有廬山。遠公已遠無蓮社，陶令肩輿去不還，待洗瘴煙橫未盡，過溪亭坐我看山。」但煉句欠精，詩盡處也未見落款和鈐印，也許是大千擬留待以後潤色時再加修正。在該圖尾段的左上角，有一片天地悠悠的空白，大師原本計劃畫鄱陽湖的，不幸天公妒才，留下一串省略號──給後人無限的懸念和暢想。

據台北故宮博物院書畫處處長劉芳如女士的文章介紹：「其實，張大千的《廬山詩》總共寫了3首，題在畫上的兩首，與原稿僅有一字之差，即「坡仙」本來作「坡翁」。另外還有一首，內容為：「題畫廬山幛子，予故未嘗游茲山也。不師董巨不荊關，潑墨翻盆自笑頑；欲起坡翁橫側看，信知胸次有廬山。」

72年（1983）1月，大千將這3首詩，分別用兩紙書寫，交與好友樂恕人、忒謙地，央其代為修改。3首《廬山詩》後來輾轉歸周勱夫（1929-2011）所有，他又請李猷（1915-1997）在詩後題上跋語：「平生不識廬山面，卻與廬山夢寐通；艱苦圖成心血盡，已無餘力署爰翁。看盡名山歷九州，等閒殘稿幸能留；延津劍合知何日，似此球琳不易求。」並且將兩紙合裱成單片的上下幅，故宮秦孝儀（1921-2007）院長獲悉此事，乃從勱夫手中購得，讓詩與畫得以珠聯璧合，同為故宮典藏……細讀《廬山詩》後面畫家的自題和李猷的跋語，無疑更加印證，儘管大千未曾跡履廬山，暮年卻能迸發超強的魄力，一任彩墨隨興潑灑，筆端妙造新境，締造前所未見的勝景，實可謂堪與真境夢寐相合。

張大千最後一件作品《廬山圖》，是傳世之作中尺幅最大的一件，張大千想像中國廬山的磅礡氣勢。（故宮提供）

《廬山圖》裡，一度曾畫入兩名古裝人物，援以象徵東晉隱居在廬山東林寺的高僧惠遠（334-416）與來訪的名士陶淵明（365-427），後來竟被大千以山石覆蓋掉，人問為何？他的回答就如同題《廬山圖》詩中所指，兩公今日俱已不復得見，惟有留待有朝一日親自登臨，才能傚法古人，在過溪亭邊飽遊臥看廬山之美了！」

可惜斯畫未竟，高士遠去，嗚呼哀哉，長襟沾淚！

據當年何浩天老館長見告，大千逝世後，他和張群、秦孝儀3人先來到「摩耶精舍」，在小會客廳裡，張群悲切地說：「大千不該走在我前頭，他太勞累了。我倆說好誰先走，由後走的人來主送」 接著他喊來葆羅，問家裡有多少現錢？葆羅打開記事冊，這是一本大千預收潤金的本子，上面預收了不少潤金，但畫未成，恐還是負數。他又去問了徐雯波，回來稟報：「家中只有十來萬台幣的現金。」

張群對葆羅說：「我已問過殯葬社，大千的葬儀費用大概需100多萬，不夠的錢我出了。」

張大千花錢如流水，寅吃卯糧，家中無隔宿之糧是常有的事。據黃天才說：「大千好像明天就要死了，手中有錢，今天就要花完。」由此我又想起一件事，張大千過世那年，民間流傳他的遺囑，說分16份給家屬。那年正好我姨媽張心毓來上海，我陪她去見謝稚柳先生，她問：「謝叔叔，外面在傳說我爸爸的遺產……」沒等她說完，謝稚柳就回答：「他怎麼會有錢啊，他是一個腳踏西瓜皮，滑到哪裡是哪裡的人，他不欠別人錢已經不錯了。」

謝稚柳畢竟是張大千的老兄弟，知道張大千的個性，記事冊記錄預收的定金，都是反欠別人的，幸好前來求畫的人都是生前友好，沒人催討，都說作為送先生的賻儀。

按照張大千的名望，治喪委員會的主任應該由時任總統嚴家淦擔任，但張群對嚴家淦說：「當初我和大千有約定，誰先走，由後走的人來主送，所以張大千的治喪委員會的主任由我擔任了。」

大殮過後，收到的禮金有盈餘，葆羅要將餘款錢還給張群。張群說：「哪有這個道理，這錢就用作出版紀念冊吧！」所以我們至今看到的《張大千先生哀榮錄》，就是用那筆錢出版的。3年前我去台北牯嶺街一家舊書店，見有此書在賣，一問書價，店主竟獅子大開口，阮囊羞澀如我，當然沒買。

大殮過後，關於《廬山圖》的歸屬問題被提上了日程，李海天君子胸懷，深知此圖的重大意義，雖已付了可觀定金，但不曾訴求約定，答應此圖仍歸張氏家屬保存，期間還多次展出。張群在其中斡旋，認為這是張大千最後遺作，也是他一生中最恢宏的作品，視為國寶，以故宮博物院永久收藏為宜，對此李、張兩家均無異議。

1998年為籌辦《張大千百年紀念展》大千先生夫人徐雯波女士（中）、故宮院長秦孝儀（右二）、副院長張臨生﹙左﹚以及張大千生前好友李海天（左二）、黃天才（右）等人齊聚一堂，替大千先生百歲冥誕盡份心力。（中時檔案照）

1993年4月1日，在張大千逝世10周年前夕，故宮博物院舉行了《廬山圖》的受贈典禮，參加者有：張學良趙一荻夫婦、徐雯波、張葆羅、張群令嗣張繼正杜芬夫婦、王新衡夫人壽幼蘭、李海天、郭小莊……時任院長秦孝儀先生在致詞中說：「張大千逝世時，張岳公（張群）裁定此一大千先生最後力作，必須歸藏故宮，而張府和原來創意請求張大千先生經營這一巨幅力作的李海天先生，都毫不躊躇的慨然允諾，讓這一巨幅偉構，在10年之後，也就是張岳公升天將近3年的此刻，終於歸藏故宮。」並當場頒發嘉獎狀給徐雯波、張葆蘿、李海天3位。」

《廬山圖》經過張大千1年7個月的辛勤勞作，以及後人10年的權衡定奪，終於得到完美的歸宿，然而唏噓的是，人亡物在，張大千和張群兩位老人沒有看到這個結局。

【未完待續】