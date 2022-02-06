村兒裡人的年貨採購清單上通常都是大魚大肉，但河南平頂山農民王曉雲今年的列表中，多了一個稀罕物：網紅健身鏡。

隨著生活水平的逐步提高，家裡頓頓離不開肉的王曉雲家，已經有三人相繼得了「三高（高血脂、高血糖和高血壓）」，才43歲的王曉雲也是其中之一。疾病的侵襲反倒成了農村健康養生意識普及最好的老師。王曉雲開始意識到更專業的健身方法對控制「三高」的重要性。然而在農村，健身服務遠不像城裡那樣方便和專業，農村既沒有健身房，更沒有健身教練，但辦法永遠比困難多，老網民王曉雲很快就找到了跟著智能健身鏡鍛煉這個現有條件下最優的折中方案。

在王曉雲忙著籌備健身新計劃時，同村的房翠英家則開始了另一項工程改造。

這個歸屬於河南省平頂山市的村莊，從地理位置上看，是標準的秦嶺-淮河以南的南方地區，暖氣自然是沒有的。

「三九四九，隔門叫狗」。冬天對寒冷的最直觀感受從上廁所開始。農村廁所一般都蓋在大門附近，離堂屋十來米遠。零下五六度的天氣，光著屁股蹲在時不時吹進一股冷風的空間裡，想想都發抖。尤其是在晚上，當你披著羽絨外套上一趟廁所回來，要在被窩裡起碼哆嗦五分鐘。

2019年，從深圳回來過年的小孫女時不時就會問作為奶奶的房翠英：為什麼老家屋裡沒有衛生間？回來的七天裡，因為不適應老家的寒冷天氣，小孫女感冒發燒了三天。在此之後，兒子一家三口再也不想春節回來了。

房翠英家今年將自家堂屋隔出了一個室內衛生間，如城市高樓住宅一樣，安上了抽水馬桶，以迎接再次準備回家過年的兒子、兒媳婦和6歲多的小孫女。

導致上述兩家新變化的直接誘因，都離不開村裡的一個神秘群聊。作為村裡最會玩手機的阿姨之一，李鳳鴿發起成立的「東房莊好物分享群」，成了村裡購買各種時興好物的新渠道，如王曉雲家的網紅健身鏡、房翠英家的堂屋改衛生間裝修方案等等。

疫情期間，這個群還成了各類通知消息的集散地，如年關臨近時，群裡不斷分享著各地的新增病例和相關防疫政策，密切關心著自家孩子能否順利回家。集實用性和新聞性於一身的「東房莊好物分享群」，就此奠定了村裡最活躍組織的地位。

今年春節，我回到了我的老家東房莊村。因此，我也得以近距離觀察電商帶給村莊的一些變化。

走在村子裡面，各種網路神曲不時地衝擊耳膜。

幾年之前，各大智能手機品牌就已經把終端店舖開到鄉鎮集市，最近這幾個春節，互聯網對老家的滲透正是通過智能手機和寬帶的普及而急劇展開，「東房莊好物分享群」也因此而誕生。

去年，趙東方家兒子結婚，給新房添置家電是必不可少的環節。由於兒子還在外打工掙錢，這些事情都落到了趙東方頭上。從電視、冰箱、洗衣機到空調，趙東方去鄉鎮上的線下門店看了個遍，期間對自己中意的型號都一一拍了照片。回村後，趙東方就打開淘寶等電商平台，將照片中的品牌、型號逐一輸入，進行線上比價，還會把一些網上的商品鏈接發到群裡讓鄰居們幫著參詳。

鄉鎮上的電器門店，送貨上門安裝一般都要收幾十元的人工服務費，而網上大多數大型電器都會特意標注免上門安裝費。經過一番比較，趙東方從送貨便利、更加實惠的淘寶上，給兒子買完了新房所需的一應電器。

上門安裝、售後服務也是鎮上電器門店來完成，老闆和趙東方打趣道：「難怪您總到店裡轉悠，原來在這等著我吶。」電器店也會從安裝和售後中獲得收入。

對於不會網購的村民，就需要「群主」李鳳鴿出馬了。他們往往只用把需求發到群裡（不會上網的村民則直接去李鳳鴿家裡口頭告知），比如「我家想買一台空調，1000多的」，李鳳鴿就會從淘寶等電商平台上挑出三款發到群裡，確定好買哪一台後，村民會直接將錢轉到她手機上，再由李鳳鴿直接在網上下單。

互聯網正在加速改造村民的生活方式，最直接的變化就是農村市場的電商需求不斷被釋放。

《第48次中國互聯網絡發展狀況統計報告》（以下簡稱「報告」）顯示，截至2021年6月，農村地區互聯網普及率達到59.2%，城鄉地區互聯網普及率差異縮小4.8個百分點。

報告顯示，促進非網民上網的七大要素之一就是方便購買商品。信息流的無縫連接是基礎之一，越來越完善的農村電商基礎設施還體現在物流配送端。

王心蓮家去年抱上了大胖孫子，在照顧兒媳婦坐月子的那段時間，為了讓兒媳婦吃好，從哪裡購買到新鮮蔬菜一度成了王心蓮的難題：鄉鎮集市上賣的菜基本都打蔫了；去城裡來回近30公里又有點太折騰、不划算。

當她向群裡詢問哪裡能買到好一點的蔬菜時，李鳳鴿趕緊推薦了自己已經開通自提點業務的淘菜菜。這是阿里社區電商去年9月升級後的一個全新品牌。基本上，王心蓮前一天在淘菜菜下好訂單，第二天就能去李鳳鴿那裡拿到當天的新鮮蔬菜。

除了解決新鮮蔬菜問題外，品類豐富的淘菜菜還免去了王心蓮的另一層苦惱。為了給兒媳婦補身體，王心蓮差不多每週都要乘坐公交進城一趟，購買鴿子、牛羊肉等在鄉鎮集市買不到的肉食。

有了淘菜菜這樣的下沉社區電商，王心蓮每天坐在家裡動動手指就能準備好兒媳婦的所有營養進補了。同村的幾位更早做了奶奶的婆婆媽媽們都「嫉妒」起王心蓮：「你們家坐月子趕上好時候了，天南地北的好東西伺候著，難怪婆媳關係這麼好。」

大家在群裡分享的好東西越來越多。

電器、生鮮進村擴大了農村電商的產品類目，那些本來只會出現在城市的消費品越來越多、越來越快地出現在村子裡。

王曉雲家除了添置「網紅產品」健身鏡，去年還從淘寶上買了在網路上爆火的空氣炸鍋——據說用它炸食物油脂少，能幫助減肥。

今年的過年小吃零食這塊，除了傳統的瓜子、蘋果、梨、沙糖桔之外，王曉雲通過淘菜菜嘗鮮起了火龍果、俄羅斯網紅紫皮糖等，甚至還能看到車厘子（櫻桃），遞給我的時候還不忘開玩笑說：「農村也可以實現車厘子自由了。」

在各大電商平台對下沉市場的滲透帶動下，農村消費平權意識開始覺醒，地域網絡消費鴻溝進一步縮小，又反過來拉動了農村市場的消費升級。

萬向麗一直有慢性胃炎，她平時已經學會在淘寶等電商平台上購買奧美拉唑、馬來酸曲美布汀片等胃藥，最近通過刷短視頻聯繫上了一個武漢協和醫院的主任醫師，付完60元人民幣掛號費後，當天晚上九點，萬向麗和醫生通過視頻完成了一次遠程問診。坐在農村也能享受一線城市醫療服務資源的消費平權願景正在逐步實現。

隨著低齡及高齡網民群體規模不斷增長、消費能力不斷提升，如醫療健康、化妝保養等特定領域的消費需求也在農村呈現與城市的快速同步、潮流同頻。

以往過年回家兒媳婦給萬向麗買的化妝品，一般都要選雅詩蘭黛、蘭蔻、資生堂等國際大品牌。因為在農村，先不管東西好壞，第一個要看的就是牌子，大牌自然就代表著昂貴，也一定程度反映著子女的孝心。這都是媽媽們聚在一起拉家常時的炫耀本錢。

今年，兒媳婦在淘寶上給萬向麗買回來一套花西子補水美白套裝，一開始還擔心老家沒人聽過這個牌子，沒想到村裡來串門的婆婆媽媽們都在手機上刷到過這個新近崛起的國貨品牌，還有用過的阿姨在一旁指導起了膚質適配問題。

借助社區電商的下沉力量，越來越多如王曉雲一樣的村民正在不經意間參與並見證一場變革，正是她們在推動農村消費升級，重構城鄉消費格局。

當淘寶、淘菜菜這些電商平台通過「東房莊好物分享群」對接上本村村民的消費需求時，在其他的地方，類似的群也在幫助東房莊村的農產品走向更遠的大市場。

和大多數的鄉村一樣，我們村是一個既沒有特色農產品，又沒有特色手工藝品技藝傳承的村落，勤勞致富的途徑仍然離不開傳統的養殖業，如養豬、養雞等。

五年前，趙春福承包下村裡一塊閒置荒地，辦起養雞場。一開始為了推銷雞蛋，他和愛人一起走遍了平頂山市和隔壁漯河市的所有下轄縣城，最終只跟方圓五公里內的三個大超市達成了供貨協議，但由於周邊養雞場眾多，競爭激烈，再加上供貨不穩定，時不時就會出現多出的雞蛋銷不出去的情況。

辦養雞場的趙春福也或多或少躲不過中國流通中普遍存在的三分之一定律，即吃掉三分之一、扔掉三分之一、爛掉三分之一，「小農戶對接大市場」的命題，在趙春福這裡變成了「如何把雞蛋賣掉」的具體難題。

農村數字化基礎設施建設的日益完善，除了體現在城鄉消費平權、潮流同頻上，更體現在解決農產品上行的具體難題中。

社區電商平台興起後，趙春福搭上了這班快車。通過淘菜菜平台聚合的確定性訂單，雞蛋的供需匹配和流通效率極大提升，改善直接反映在客戶數量和採購數量上。社區電商正有望成為幫助趙春福這類村民的農產品上行的新通道。

處在村中心十字路口的李鳳鴿家的小賣鋪，在我小時候的印象中總是圍滿了人：大人圍在外面聊天，小孩圍在櫃檯上盯著零食和玩具看。生意興隆，一到過年就更加熱鬧了。

電商的衝擊曾經讓她的小生意遭遇生死危機。

農村電商越發達，小賣鋪的生意越艱難。李鳳鴿家的小賣鋪甚至一度賣起火燒、豬頭肉、涼菜，但也難挽頹勢。人們要麼騎著電動車去到鄉鎮大超市購物，要麼就在手機上直接網購下單。

新的轉機來自社區電商渠道的下沉。相比以往騎著電動車奔波在家和集市之間的日子，接入淘菜菜後的小賣鋪，瞬間化身「雲上超市」，日常吃喝用品一應俱全，村民們只用每天在家用手機下單，第二天就能去小賣鋪取貨。那些不會網購的村民，也可以直接去小賣鋪找李鳳鴿代為下單。

受益於「東房莊好物分享群」積累下來的口碑，李鳳鴿的淘菜菜新業務進展得十分順利。經過大半年的經營，小賣鋪再次恢復了人氣，每天都有人去取貨，也有人去找她幫忙代購。線上線下的結合，也為她的小賣鋪生意起到了一些導流效果。

因為一切都是網上進行，不再需要像以往經營小賣鋪一樣三天兩頭進貨補貨，再加上網路支付的普及，李鳳鴿反而顯得清閒了不少。一有時間，她就盯著「東房莊好物分享群」，看又有誰發了什麼新消息。

今年春節，村中心的小店裡依然人頭攢動，即便是來提貨，大家也願意多停留一會，寒暄幾句、八卦幾句。在互聯網上，「東房莊好物分享群」的人氣更高，大家在發送、分享淘菜菜上購物需求、購物體驗的時候，相互拜年祝福的消息也此起彼伏。

電商正在深刻改變東房莊村村民的生活，如同它正在改變中國無數個鄉村一樣。（趙晉傑）

（本文來源「字母榜」公眾號）

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