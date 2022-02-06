2月4日在廈門觀看北京冬奧開幕式，看到全世界的選手進入了北京鳥巢會場的大場面，看到字幕上升起「一起向未來，全世界團結一心願景」，一個來自馬祖跟祖國同歲的老人家心頭一陣悸動，眼眶裡湧進淚水。內心深處十分複雜和痛楚，只因為我看到了祖國大陸用心良苦地舉辦冬季奧林匹克運動會，也看到了來自台灣的隊伍走入了冬奧陣容。

但轉而想台灣一直被台獨操弄，長此下去，這個地方會變成什麼慘狀？被美國欺騙還要借錢給台灣買武器，然後還要逼你吃有毒的萊豬，鄰近的日本人也要逼你買他們自己不吃的核食，拒絕口罩出口大陸，又拒絕大陸的新冠疫苗，然後台灣卻自認為還有一些「立陶宛」的相好小國，結果呢？從所有的證據來看，台灣和立陶宛是雙輸，而就在最近，美國又通過了2022年《美國競爭法》，也就是說美國心有不甘，他帶領的跟班小國，希望他們繼續跟著美國走，而且打算把駐美國「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，看起來好像是要繼續做給那些跟班的小國看，可是我大膽預測，那些跟班小弟看到如今立陶宛的悲劇後，他們還願意相信美國嗎？而台灣呢？你不怕會成為下一個伊拉克或阿富汗嗎？

台獨自以為可以永久隔絕大陸，那麼就南向吧。大家想想，從李登輝到蔡英文都推動南向，成功了嗎？這樣的台灣長此下去會怎樣？不會越來越悲慘嗎？

我從兩岸分裂的當年出生到現在，經歷了70多年的兩岸分裂，可以說清清楚楚目睹了兩岸的消長，尤其是祖國大陸軍事和科技的崛起與強大，更深深的察覺兩岸不能長此下去，所以我們必須回到現實面，我深切的感受台灣人目前活得毫無尊嚴可言，我們的子子孫孫會更幸福圓滿嗎？

新年後的第一次跟網友面談，我的大願景就是回歸一統。就像昨天奧運畫面上，許多小朋友手中持著鴿子，有一隻鴿子遠離了群眾，我們要把那只遠離群眾的鴿子找回來，那象徵著什麼？一「鴿」都不能少，我們一定要把台灣帶回家，我虔誠地祈禱但願不久的將來，我們全民歡欣鼓舞，且充滿自信又驕傲地看到兩岸統一後「中國台灣」的隊伍，進入冬奧會的會場。掌聲響起，中國加油！運動員加油！（曹原彰/前立法委員）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

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