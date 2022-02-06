英國倫敦大學在「不明時間」裡，發布的〈University of London statement on missing thesis〉（論文遺失聲明）寫道：「現任『台灣』總統蔡英文，於1984年2月獲得博士學位」。連日來，各界的議論焦點，都放在蔡總統的論文與博士學位上，筆者反倒是對倫敦大學直稱蔡英文為「台灣」總統（President of Taiwan），更感新鮮。

去（2021）年9月6日，英國首相強森曾就台海兩岸議題表示：「近來，甫與美國總統拜登做過討論，知道中國大陸與台灣之間的緊張局勢。由於台海問題複雜，因此，繼續支持美國的全球領導地位，是唯一出路」！

回顧1950年1月6日，英國承認中華人民共和國之始，中華民國外交部回應以撤回駐英大使，同時與英斷絕邦交！同年7月26日，英國外交部發表書面聲明直稱：「英國政府在法律上，承認中共為中國之合法政府……台灣在法律上，迄為日本領土，故『並無所謂台灣政府』。至於日本投降時之中國政府，雖經其餘盟國同意，取得『台灣之臨時治理權』，但仍須俟和約，以對其地位做最後決定」。

1972年3月13日，英國與中華人民共和國建立大使級外交關係，正式撤離駐台北領事館，並將其交由澳洲駐中華民國大使館代理。1994年7月1日，英國政府再度公開表示：確知中華人民共和國主張台灣為中國之一省，中華人民共和國為中國之唯一合法政府的立場。因此，英國「不可能」與台灣有外交或政治關係。

2019年1月23日，英國外交部表示：反對任何升高區域緊張情勢及阻礙和平解決議題的舉動，英方「鼓勵兩岸」進行建設性對話。2020年1月11日，時任英國外交大臣的拉布（D. R. Raab）發表聲明：「今天在台灣舉行的總統及立委大選，見證了台灣民主的活躍。我向台灣人民就此次大選圓滿順利，向蔡英文博士及其政黨就其當選連任，表達祝賀之意。我希望兩岸之間能重啟對話，消弭雙方的不同之處，並建立海峽兩岸具建設性的關係」。

2022年1月26日，英國首相強森在國會回應質詢時表示：「中國軍機近來出現在台灣周遭的行為，無助於該區域的和平與穩定」；「我們需要的是「兩岸人民」進行和平且具建設性的對話」。

試想，自1950至2022，中間若無香港於1997年的脫英回歸中國，也沒有中國對香港於2020年6月祭出的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，英國政府一貫執拗堅守的：「在法律上，承認中共為中國之合法政府……台灣在法律上，迄為日本領土，故『並無所謂台灣政府』。至於日本投降時之中國政府，雖經其餘盟國同意，取得『台灣之臨時治理權』，但仍須俟和約，以對其地位做最後決定」，難道會有所調整？

對於英、美政府來說，那個在英國1950年的公示文告裡，被明指為「並無所謂」的台灣政府，實在是既聽話，又很好使喚。72年來，英國對台的若即若離，也確實全盤反映出，英國深自抱持的「並無所謂」基本心態！結言之，倫敦大學儘管直稱蔡英文為「台灣」總統（President of Taiwan），但該大學對於蔡總統「接連不翼而飛」的博士論文、畢業證書，其所公開表現出的「並無所謂」最高境界，是不是也頗為契合於……1950年宣告之「仍須俟和約，以對其地位做最後決定」！？

（作者為台師大教授）

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