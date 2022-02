英國倫敦大學在「不明時間」裡,發布的〈University of London statement on missing thesis〉(論文遺失聲明)寫道:「現任『台灣』總統蔡英文,於1984年2月獲得博士學位」。連日來,各界的議論焦點,都放在蔡總統的論文與博士學位上,筆者反倒是對倫敦大學直稱蔡英文為「台灣」總統(President of Taiwan),更感新鮮。

去(2021)年9月6日,英國首相強森曾就台海兩岸議題表示:「近來,甫與美國總統拜登做過討論,知道中國大陸與台灣之間的緊張局勢。由於台海問題複雜,因此,繼續支持美國的全球領導地位,是唯一出路」!

回顧1950年1月6日,英國承認中華人民共和國之始,中華民國外交部回應以撤回駐英大使,同時與英斷絕邦交!同年7月26日,英國外交部發表書面聲明直稱:「英國政府在法律上,承認中共為中國之合法政府……台灣在法律上,迄為日本領土,故『並無所謂台灣政府』。至於日本投降時之中國政府,雖經其餘盟國同意,取得『台灣之臨時治理權』,但仍須俟和約,以對其地位做最後決定」。

1972年3月13日,英國與中華人民共和國建立大使級外交關係,正式撤離駐台北領事館,並將其交由澳洲駐中華民國大使館代理。1994年7月1日,英國政府再度公開表示:確知中華人民共和國主張台灣為中國之一省,中華人民共和國為中國之唯一合法政府的立場。因此,英國「不可能」與台灣有外交或政治關係。

2019年1月23日,英國外交部表示:反對任何升高區域緊張情勢及阻礙和平解決議題的舉動,英方「鼓勵兩岸」進行建設性對話。2020年1月11日,時任英國外交大臣的拉布(D. R. Raab)發表聲明:「今天在台灣舉行的總統及立委大選,見證了台灣民主的活躍。我向台灣人民就此次大選圓滿順利,向蔡英文博士及其政黨就其當選連任,表達祝賀之意。我希望兩岸之間能重啟對話,消弭雙方的不同之處,並建立海峽兩岸具建設性的關係」。

2022年1月26日,英國首相強森在國會回應質詢時表示:「中國軍機近來出現在台灣周遭的行為,無助於該區域的和平與穩定」;「我們需要的是「兩岸人民」進行和平且具建設性的對話」。

試想,自1950至2022,中間若無香港於1997年的脫英回歸中國,也沒有中國對香港於2020年6月祭出的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》,英國政府一貫執拗堅守的:「在法律上,承認中共為中國之合法政府……台灣在法律上,迄為日本領土,故『並無所謂台灣政府』。至於日本投降時之中國政府,雖經其餘盟國同意,取得『台灣之臨時治理權』,但仍須俟和約,以對其地位做最後決定」,難道會有所調整?

對於英、美政府來說,那個在英國1950年的公示文告裡,被明指為「並無所謂」的台灣政府,實在是既聽話,又很好使喚。72年來,英國對台的若即若離,也確實全盤反映出,英國深自抱持的「並無所謂」基本心態!結言之,倫敦大學儘管直稱蔡英文為「台灣」總統(President of Taiwan),但該大學對於蔡總統「接連不翼而飛」的博士論文、畢業證書,其所公開表現出的「並無所謂」最高境界,是不是也頗為契合於……1950年宣告之「仍須俟和約,以對其地位做最後決定」!?

(作者為台師大教授)

