農曆年大片《月球隕落》演員陣容豪華，開出紅盤，該片主要描述月球突偏離軌道將撞上地球，而人類為了避免浩劫，決定派遣一支小隊前往太空探究月球失控的原因，並成功完成任務。無論大自然如何變化，只要人類團結，共同克服危機，相信人定勝天，沒有過不了的坎，防控疫情如此，面臨外太空不可知的世界，人類應當學習教訓。然而，中美兩強卻仍無法正常交往，美國拚命要報復及打壓大陸，大陸自然也會反擊，兩強相攻，相背而行，無奈是人類的悲劇。

無獨有偶，北京大學近來也公布一份研究報告，該報告指出，中美科技脫鉤讓兩國同時蒙受損失，但中國的損失明顯更大些，而且一些關鍵的科技發展還有可能因此陷入瓶頸。該報告分別就資訊技術、人工智慧、航空航太等領域進行中美科技力量對比、財力投入、人才爭奪、技術標準等規範競爭，探討中美「技術脫鉤」的現狀與挑戰進行系統性研究。

不可諱言，近些年來，中國大陸整體技術實力逐步增強，成為有影響力的科技大國。然而，從科技大國到科技強國，中國大陸仍有一段道路要走。無論是從橫向範圍還是縱向差距看，美國技術實力雖然仍全球領先，但領先幅度縮小。可以預測未來10年，中國大陸將超越美國成為世界最大高科技產品生產國，將在包括人工智慧、5G、量子資訊技術、半導體、生物科技以及綠色能源等領域超越美國或取得長足的進步，從此次冬季奧運中處處可以顯示科技創新，無論送餐或防疫，處處可見機器人身影，中國大陸已將理論推向應用，實際在防疫等作為上。

北京大學這份研究報告正視大陸短板，無異是作為自身成長的動力與養分，真正的強國是不會一天到晚掛在嘴邊，自己承認短板，才有努力奮鬥的動力與自信。報告指出，若與美國比較，中國在技術上形成了多數領域「跟跑」，少數領域「並跑」，以及極少數領域「領跑」的基本態勢。這種態度與心態又豈是窮兵黷武好大喜功之侵略者心態？

此外，報告指出，未來美國極可能對中國採取「精準脫鉤」和「精準掛鉤」策略，「脫鉤」已在晶片及其製造設備、人工智慧等關鍵技術和產品上形成共識，「掛鉤」基本上限定在低技術和低附加價值的產業，以爭取在國家安全、經濟收益和技術優勢上取得平衡。這一番概括應是十分公允。

事實上，美國不斷組建「民主國家科技聯盟」，試圖將中國置於孤立無援的境地。搞西方的「一帶一路」對抗中國大陸推出「一帶一路」，這種與國家實力和國際秩序密切相關的政治領導力競爭，很大程度上深刻影響著中美技術力量對比的走向，大大增加了中國從第3國購買關鍵產品、獲得先進技術和引進高端人才的難度。

總之，中國大陸的實力不是用說的，而是用做的，承認自己的缺點才是未來成長進步的動力與養分，北京大學這份報告看似長他人志氣滅自己威風，但誠然是面對問題與解決問題的態度，從北京冬奧處處令人驚艷，到電影《月球隕落》，在在告知人類需要學習合作共抗災難，承認自己的不足才不會驕兵必敗，今日蹲下是為明日跳更高而準備。中美必須要學習對方的優點與長處，如果今日哈佛、耶魯大學做出像北京大學這樣的研究報告，不知又會有什麼樣的輿論反應呢？

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授、北京大學法學博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※