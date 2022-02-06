蔡英文「論文門」的爭議，已經是無關藍綠，甚至超越藍綠了。最早質疑蔡英文論文、學位，且鍥而不捨地追查的，幾乎清一色是綠營、獨派的學者，其中不乏言論極其公正，向來為社會所敬重的人士；相對來說，藍營的學者，除了少數人質疑外，幾乎都是緘默無言的。直到這些綠營、獨派的學者舉證、臚列多項的確充滿疑點的證據之後，才逐漸有藍營的人士加入討論。

論者或謂其中用力最勤、批判最力的彭文政教授是因其節目無端被停播，是以挾怨報復，火力四射，這恐怕也低估了學者的正義感，同時，更一舉抹殺了其他與蔡英文無冤無仇，甚至曾為其好友、師長的林環牆、童文薰、楊憲宏及賀德芬等人的道德勇氣。

事實上，前述學者的歷歷舉證，都早已證明、釐清了蔡英文的論文的的確確存在著許多令人難解，而蔡英文又無法提出有力反駁的疑點，而蔡英文挾行政職權，卻強行將原本不屬機密、可供公評的相關資料，硬生生地加以封存達30年之久，更讓人深覺其中的蹊蹺。平情而論，「論文門」只有一個「立場」，那就是學術歸學術、政治歸政治，無論蔡英文獲得多少民意的支持，可以用政治干涉到怎樣的程度，學術的尊嚴、學者的誠信，都是不容蔑棄、踐踏的！

蔡英文面對社會上如此之多學者的質疑，所釋出的相關佐證，不但破綻百出，且最愛搬弄的就是「倫敦大學」、「LSE」的擋箭牌；可該校過往的歷史，及其所發表的聲明，卻又是難以服眾的。蔡英文身為國家領袖，一言一行，動見觀瞻，非誠信對待，不足以為全民表率，豈能淡漠視之？

蔡英文究竟有無完成論文，有否取得博士學位，都不妨害其為817萬選民所選舉出來的總統的正當性，畢竟這是透過民主機制的遴選；但民主不能掩蓋真相，更不足以喻論大是大非，學術精神就是求真求信，這就是「立場」。

博士學位為國家名器，取得之艱難，尤其在1980年代，是每個曾經為博士學位奮鬥過的人所共知的。正因其艱難，所以倍加珍惜，視若拱璧而不願讓其稍有污染。無論藍綠學界都對蔡英文的取得程序，多所質疑，但親藍學者，畏恐秋後算帳，不敢出面聲援，只能私下嘀咕；而親綠學者，則唯恐一旦蔡英文信用破產，勢將連帶影響到民進黨的政權，故雖難認同，卻也噤不敢發聲。如謂學者有立場，這些緘默不言、不表態的學者，才真的是「不看事實，只看立場」――保護自己的既得利益，就是他們唯一的「立場」。

「舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒」，民主雖是以多數決為準，但渾渾噩噩之眾，卻泯泯汶汶，未必真有清心明目，可以照見事實。最怕的是，偶有明理識事之人，已惺然而醒、覺然而悟，卻被逼得非同流合污、昏睡不醒不可。

其實，這些學者，早已是清醒的了，倒真有些人是千呼萬喚、醍醐灌頂，還是不肯醒、不願醒。黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴，世道如此，又能如之何？

（作者為退休大學教授）

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