圖為立法院修憲委員會7日舉行第3次全體委員會議，國民黨立委集體缺席，民進黨立委手拿修憲提案合影。（資料照）

春節假期結束，立法院7日起展開新會期報到，修憲案成為關注焦點。其中最有共識的18歲公民權，民進黨團喊話要在2月底送交表決，讓此案再度成為綠營拉攏年輕族群的籌碼，無論最後能否通過，國民黨都已落居下風。

從四大公投案、中二立委補選到罷昶案，國民黨輸到脫褲子，根據台灣民意基金會農曆年前公布的最新民調，國民黨支持度只剩15.6%，與民進黨差距近1倍。《美麗島電子報》1月民調也顯示，國民黨在20到29歲年輕族群的好感度更只剩15.9%，與民進黨差了3倍。

國民黨在年輕族群的支持度節節下滑，除了黨內未培養年輕世代接班，最重要的原因是在與年輕人權益有關的議題上，始終被民進黨搶到發言權。

修憲涉及的範圍太廣，爭議又大，各政黨基本上都是興趣缺缺，就連民進黨修憲版本也是去年11月才提出，但對公民權下修至18歲，朝野卻是積極表態，就是擔心流失年輕選票。

儘管民進黨之前對於修憲案態度不積極，拖到最後關頭才提出草案，為了表明「支持年輕人的公民權」，不僅趕鴨子上架，匆匆推動召開立法院修憲委員會，還趁著國民黨召委不在場，趕緊推舉主席排定議程，連公聽會也是草草了事。

因為民進黨很清楚，這些動作只是要做給年輕人看，國民黨不是被迫吞下，就是得背負「阻撓下修公民權」的惡名。當然，站在國民黨的立場，既然要背書，哪有被人代開支票的道理，但無論接不接受，國民黨都已註定輸了這局。

面對民進黨團總召柯建銘喊話，18歲公民權2月底要送表決，國民黨下會期黨團總召林為洲的回應是要求重開修憲委員會、補強公聽會，讓程序更周延，否則國民黨不奉陪，顯然國民黨是嚥不下這口氣。

根據憲法增修條文，修憲程序必須要有1/4立委提議，3/4立委出席，其中又有3/4立委決議才能提出，且需在公告半年後，經選舉人投票複決，有效同意票超過選舉人總額的半數才算完成。從目前立法院朝野席次來看，只要國民黨不同意，單靠民進黨修憲案就無法成立。

這點民進黨當然很清楚，如果民進黨真的想讓18歲公民權盡速過關，早就該召集朝野政黨溝通協調，等到最後一刻才霸王硬上弓，無非就是不想讓國民黨瓜分年輕選票。

至於國民黨，從總統大選韓國瑜敗選後，各種議題被一路追著打，從「九二共識」到反萊豬，一手好牌打到輸，只因為凡事都是站在個人和國民黨角度，而非從群眾角度來思考。

以這次18歲公民權修憲為例，民進黨很清楚，無論最後修憲能不能過，站在年輕人的角度，不會責怪民進黨的鴨霸，只會支持民進黨的「速戰速決」，反倒是國民黨，既受了委屈又失了年輕人的支持，可說是「賠了夫人又折兵」。