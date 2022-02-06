今年春節假期的新冠疫情，是一個非常好的公共衛生實驗，結果證實雖然都是古老的防疫理論，但對於首次聽進在野專家意見的中央疫情指揮中心依然是暮鼓晨鐘，對於台灣未來防疫政策的決定絕對有正面的影響。

春節期間防疫旅館以及防疫動線病例大量減少，主要得力於指揮中心偷聽到了在野專家的意見。在明的痛罵桃機動線混亂，大動干戈徹查防疫旅館之際，暗度陳倉立刻將機場改成「落地篩查」。

這一政策改變非同小可，把檢疫方向由防護改回診斷。呼吸道傳染病其實比接觸傳染病簡單，只要將病例診斷出來，直接約束起來就對了。強調口罩、手衛生、隔離病房、空調等防護作為，都不如把病人快速診斷出來、快速約束來得實際。

這種理論基礎全世界都知道，紛紛都在核酸篩查出來後，把篩查放到防疫第一線。只有台灣的指揮中心會奇怪地死守著口罩與隔離，對篩查嗤之以鼻，這次不曉得哪根筋接錯了，竟然爽快地接受了。這政策一落地，就讓台灣春節期間相安無事，老百姓也享受了一個難得的春節假期。

因為源頭控管非常重要，只要病例不再源源不斷進入社區，社區安全就能維持。春節過後如果「落地篩查」政策能持續，甚至加強到一日數次，入境旅客的檢疫時間絕對能快速縮短，甚至縮短到零或1天都不無可能。

在關口的有效阻擋下，春節期間社區疫情平穩，主要依靠地方衛生單位犧牲假期的不懈努力。台灣的地方衛生單位以前實力雄厚，手無寸鐵地根絕了小兒麻痺與瘧疾兩大棘手傳染病。這次新冠，要不是中央刻意想造神除妖，地方政府的防疫功力絕對超越指揮中心。春節期間就是因為中央大膽放手，地方果然出現不錯的成績，疫情沒有擴大，社區低度地「與病毒共存」。

但地方為什麼在春節期間還不能將病例數由二位數壓到個位數？原因在於地方的篩查依然無法做到「及時篩查結果」，也沒有資源可約束等待核酸篩查結果的人，讓具有風險的人依然可以有足跡傳給其他人，這也是地方一直病例不斷的原因，如果不改正，疫情隨時會找到地方衛生局百密一疏的破口鑽出來，到時就難保不會出現類似日本的大爆發。

春節過後若要讓國人還能維持春節的生活自由度，甚至更加開放的生活，關鍵絕對不是境外移入的數目及國際疫情的變化，看看北京冬奧能在這麼惡劣的國際疫情下照常舉行，就知道與這些指標的關係不大。

更不該將希望寄託於無用的第3劑疫苗覆蓋率，在Omicron僅來10周就寫出3劑疫苗保護力的研究報告，這種鬼扯蛋報告能信嗎？真正該關注的是如何將中央檢疫時用的「落地篩查」觀念複製到地方。

對於感染爆發或篩檢站篩查時也都能落實「落地篩查」的精神，篩查者能立即得到結果，並立即執行陽性者約束，陰性者健康管理。地方疫情才能有進一步壓縮的空間。

（作者為中華民國防疫學會理事長）