北京冬奧登場，賽前充斥的疫情、政治對抗陰影一掃而空。但競速滑冰女將黃郁婷訓練時穿大陸隊制服自拍照片，意外在兩岸網民間炸鍋。

北京重視對台統戰，這次冬奧也不例外，冬奧主題曲拉台灣歌手同唱、邀請大陸台商參加聖火接力傳遞、聘用台灣留學生擔任大會服務人員。大陸對台統戰台灣無從過問，要問的是，如何因應最佳。

有親綠民代指責黃郁婷政治不正確，這倒不盡然，2011年馬英九執政時期，黃郁婷在蔡英文競選總統造勢場合，把世運金牌獻給蔡英文，往事被起底，大陸網民豈會領情？已崛起的中國不會崩潰，台灣年輕一代該怎麼跟大陸打交道，應該是嚴肅而重要的問題！

有人說台灣選手出國前應該接受「反共教育」，避免被中共統戰，這是膚淺之見，過去共產國家擔心選手出國後被民主自由眩惑，必須集體行動以免叛逃，如今台灣反倒擔心起選手被中共統戰，也太可笑了吧！

兩岸關係官方相敬如「冰」，民間交流究竟要相敬如「賓」、相敬如「冰」或相敬如「兵」，政治光譜各方自有「各表」的空間，難為之處在於台灣政黨輪替為常態，藍綠標籤誰說了算？

春節期間「我在墾丁天氣晴」，北台灣卻濕濕冷冷「大約在冬季」，南北差異不小。南台灣大街小巷紛紛掛出選舉看板，與台北看板稀稀落落冷暖不同，相同的是他們都喊出「給年輕人一個機會」，黃郁婷世代的大陸機會在哪裡？

黃郁婷世代的政治敏感度會比較高嗎？能不能獨立判斷兩岸該如何交流？還是乖乖地在各自政黨的框框架架裡原地打轉？

民進黨政府把兩岸關係搞成冰封，黃郁婷世代若隨著載沉載浮，最後會裡外不是人。