台灣在立陶宛設處引起的風暴持續延燒，立陶宛總統兩度喊話希望修改「駐立陶宛台灣代表處」名稱，以減緩兩國間的爭端，但該國外交部長堅持不退讓。民調顯示，58%立陶宛人民反對政府對中國大陸的強硬立場，顯然對「公親變事主」的處境感到不解。

中共不會退讓

因為「駐立陶宛台灣代表處」這塊招牌，立陶宛產業已受到實實在在的傷害。2021年12月立陶宛對大陸出口額比2020年同期大降91.4%；立陶宛所有輸往中國的產品，甚至含有立陶宛所製造零件的貨物都在大陸海關受到延宕。歐盟力挺立陶宛，認為中方作法違反WTO規定，大陸官方則挑明「中、立之間的問題是政治問題，不是經濟問題」，不認為與WTO有關。

貿易既然是互惠行為，北京對立陶宛的經濟制裁會是兩面刃，傷敵一千自損八百。中國要求所有企業在自己與立陶宛之間二選一，這將是一場與立陶宛，乃至於與歐盟的「消耗戰」，勝負在於「一個中國」對誰是核心利益，誰願意承受代價。

從歷史看，中共不會退讓。當年毛澤東寧願延後加入聯合國，也不接受「兩個中國」、「一中一台」，證明「一個中國」對北京來說已經是超越利益的層次，攸關執政正當性。而對立陶宛、歐盟與美國來說，有沒有跟北京一樣的決心，來協助民進黨突破「一個中國」？答案是否定的。

民進黨政府為了反共大內宣，用納稅人的錢金援立陶宛12億美元，希望換取支持，但區區的12億美元不足以彌補立陶宛的損失。例如立陶宛萊姆酒遭到中國拒收，民進黨協調國營事業台灣菸酒公司豪氣購入，那麼寶馬（BMW）和福斯汽車（Volkswagen）也被北京要求不能使用立陶宛零組件，民進黨是不是也要台灣買下每一輛原本要出口中國大陸的BMW與福斯？

今天的僵局，立陶宛也是騎虎難下。立陶宛當初同意的是代表處的英文名稱「The Taiwanese Representative Office in Lithuania」（台灣人民代表處），中文名稱則尊重台灣的翻譯。沒想到外交部為了大內宣，將沒有主權意涵的英文名稱，超譯成中文的「台灣代表處」，因而引起北京強烈反彈。

解鈴還需繫鈴人，民進黨政府若真把立陶宛當好朋友，就應該主動修改中文名稱，幫立陶宛解套，而非坐視朋友受苦。或許有民眾會覺得，台灣是被打壓的受害人，大陸則是加害人，豈有要求受害人放棄抵抗，而不譴責加害人的道理？

放棄無謂對抗

地緣政治牽涉到主權爭議，每一方都會認為自己有理。例如日本、南韓的獨島（竹島）之爭，是誰打壓誰？英國為了福克蘭群島出兵阿根廷，這要說是英國殖民主義的勝利，還是阿根廷侵略英國領土的失敗？

兩岸主權矛盾由來已久，台灣人民對中共立場也心知肚明，試想北京當局有可能對「一個中國」原則退讓嗎？民進黨既然已經務實地放棄法理台獨，硬要在代表處招牌作文章，又有何意義？

蔡英文總統號稱「李登輝傳人」，李登輝執政時的務實外交，現在卻變成「招牌外交」、「稱謂外交」；不是說名稱不重要，但總不能無限上綱，排擠到實質議題。為了一塊招牌金援立陶宛12億美元，究竟划不划算？如果這是民進黨政府的外交模式，台灣又有多少個12億美元可以揮霍？

一個簡單的標準，美國眾院已通過法案，呼籲美國國務卿參與協商，將台灣駐美代表處名稱由「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office）改為「台灣駐美代表處」（Taiwan Representative Office in the United States）。如果美國行政部門接受「台灣駐美代表處」名稱，代表要與中國大陸全面對抗，那麼民進黨政府考慮要跟美國「撩落去」也才說得過去；否則的話，美國自己都不採納的名稱，卻要其他小國埋單，豈非「立陶宛的囝仔死沒了」？歐盟與立陶宛的人民遲早也會看不下去。

台灣要拓展與國際社會的實質交流，北京不會反對，但要藉此彰顯台獨，那就會是硬碰硬的實力較量，大可不必。台灣可以是國際社會的貢獻者，前提是不把大部分的力氣放在與北京之間的無謂對抗。