年底九合一大選逐漸加溫，其中台北市長選情無疑最受矚目，勝負變數也最大；隨著近日民調不斷熱炒，以及蔡英文總統打「蔣經國牌」所產生的微妙效應，最有可能代表國民黨參選的蔣家第四代、立委蔣萬安，將浮上檯面接受選戰洗禮。蔣萬安目前民調支持度遙遙領先，但選戰開打後能否保住領先地位並順利當選，不容樂觀。

政治史觀須表態

對藍營與泛藍支持者而言，年底台北市長這一戰可謂喜憂參半。喜的是，「柯文哲障礙」終於解除，過去兩場首都選戰，柯文哲魅力難擋，民進黨自知力有未逮，無意勝選，只求國民黨敗選，國民黨在民進黨策略操作下，果然兩度敗選；今年底柯任滿畢業，藍營因蔣萬安而出現民調領先態勢，這是好的開始。

憂的則是，民進黨在首都羽翼已豐，有意推出強棒直取市長職位，面對國家資源與網軍側翼的鉗形攻勢，溫和中性、謹小慎微的蔣萬安，有無足夠的決心與準備？能否承受得住首都市長選戰高強度的壓力與衝擊？都令支持者「既期待又怕受傷害」。

而且年底這一局，柯文哲雖不能選，但為圖民眾黨的發展，他力挺副市長黃珊珊接棒，國民黨內雖不乏「藍白合」的聲音，但民眾黨有其政黨發展的企圖心，選戰競爭也不存在誰讓誰的道理，屆時極可能重演「三角督」，棄保或反棄保效應混沌，誰最終漁翁得利還很難說。

有人評估認為，只要黃珊珊民調有7%到10%，蔣萬安的選戰就很難打，也有人認為黃要拿15%，蔣萬安才會「危險」，目前來看黃都已達標。藍白兩黨人選已浮出，民進黨人選要到7或8月才會明朗。換句話說，現在蔣萬安的高人氣沒有意義，要等到綠營主將浮現，再經過國家機器、媒體網軍的操作，可能會殺得蔣萬安體無完膚，民進黨的支持度也必然還會翻上兩番；以民進黨歷次在台北市的選戰紀錄至少會從40%起跳，如果再加上黃珊珊的變數，蔣萬安就一點也沒有樂觀的理由。

台北市中間選民多、自主性高，蔣萬安形象清新，品貌端正，起跑點不輸人，但他擔任立法委員即將滿6年，除了《勞基法》「一站成名」外，在問政與立法上，並沒有給人太深刻的印象。而他的蔣家後人血統，在蔡總統打「經國牌」後，將受到放大檢視。

可以預見，蔡英文強調蔣經國堅定「反共保台」的立場，會成為民進黨主攻國民黨「媚共」、對不起蔣經國的基調；尤有甚者，民進黨更會把台灣民主化的歷程，從黨外運動到蔣經國晚年，再到李登輝路線、政黨輪替，結合鋪陳，完成整體性的政治史觀來要求蔣萬安表態。

別妄想兩面討好

面對這樣精心設計、既有感性渲染又有理性論證的攻勢，蔣萬安難道還想像過去那樣，用「坦然面對、還原歷史、撫平傷痕、社會和解」的16字箴言應付過去嗎？促轉會即將提出解除中正紀念堂地景威權性格方案，中正紀念堂將改造，蔣中正銅像可能遷移，深藍群眾必將反彈，當蔣萬安成為選戰焦點，若沒有攻勢性論述，只有被動保守的回應，這是絕對不夠的！兩蔣歷史定位、民進黨抗中保台路線的因應等大是大非的問題，蔣萬安都不能含混閃躲，必須提出有理有據的主張、足以感動人心的論述。

甚至蔣家血統對他的從政與選戰，以及坊間頗多對其蔣家身世真假的議論，究竟影響是正或負，可謂言人人殊，但必然會成為選戰中的話題，蔣萬安如何恰到好處地接招化解，都考驗他能否以智慧與機鋒贏得更多的好感。從中二立委補選到宜蘭、雲林縣長的例子，民進黨都是鎖定土地問題追殺，蔣萬安一定要對家族的財產與土地全盤清點與掌握，不能讓對手抓到把柄。

儘管現在蔣萬安個人形象高於國民黨，但他迄未顯示出領袖的魅力與氣勢，也還沒有捨我其誰的魄力。瞻前顧後、畏首畏尾，提不出強有力的號召，就無法創造感動的力量。如果他不能主動出擊，現在的不沾鍋路線一定會被民進黨各個擊破，他必須跳出國民黨傳統政治人物穩紮穩打的窠臼，勇於主動出擊，並迅速回應綠營追打的議題。切記一直不沾鍋，最後就是砸了鍋，只想兩面討好，結果就是全部不討好！