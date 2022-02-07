2019年4月，台北故宮博物院舉辦「張大千120歲誕辰」紀念活動，同往的有張大千在大陸的第二和第三代後裔和研究張大千的學者，以及方介堪先生的哲嗣方廣強先生。

張大千一生雖用印無數，但在一些重要作品上，都喜歡用方介堪鐫刻的印章，故近代畫壇上有「張畫方印」之說。

紀念會結束後，在拜觀恢宏的《廬山圖》原作時，方介堪的哲嗣方廣強先生發現一個唯他獨知的驚天祕密，因此立即向故宮博物院領導反映！

方介堪是張大千的摯友，張大千浪跡海外時，一直將方介堪的印章攜帶在身，用作畫印，在他決定畫《廬山圖》巨作時，以往的舊印章方寸不夠匹配，於是寫信給身處大陸的方介堪：

「敬乞介堪吾兄賜刻以放易莊，以簡易密，閉門造車，有此山川，以上之印1寸半左右，或2寸長1寸寬，並乞朱文為盼也，弟爰叩首。」

（圖：王亞法提供）

時值1981年初，兩岸鐵幕，依然緊閉，兄弟鬩牆，不相往來，無奈之下，大千將此信交託持有香港護照，能在兩岸穿梭的，香港「大業公司」畫商張應流先生捎帶。

不久張應流在廣州將此信面交方介堪的哲嗣方廣強先生。

方介堪是現代印壇巨擘，只因曾經給蔣介石、孔祥熙、林森、於右任、張群等民國要人刻過印章，所以在文革中受盡苦楚，腰被打殘，久臥病榻。他接到老友來函，精神陡增，病中偃床，趕刻「易放易莊（5.25x5.25厘米）」、「易簡易密（5.3x5.3）」、「有此山川（3.9x3.9）、」、「閉門造車（3.9x3.9）」等印章，外加「大風堂」、「摩耶精舍」、「蜀郡張爰」、「台靜農印（鳥篆體）、「澹台靜農」、「伯簡八十後作」等印章7方，共計13方，方介堪致信給張應流，由方廣強於1981年11月抵廣州，親手交抵張應流，同時託帶的，還有方介堪給張大千寫的篆字條幅；及送台靜農的對聯：「欲見舊文驚歲月；想當逸氣吞江湖」，和《墨梅圖》、茶葉等禮品。

（圖：王亞法提供）

張應流接獲這些東西後，就此黃鵠浩渺，金龜脫鉤，張大千先生亦於1983年4月3日謝世，此事就此沉寂。

方廣強向故宮博物院方反映的同時，呈上他親手交付張應流四方印章的印拓，此事引起院方高度重視，該院書畫處處長劉芳如女士，在2019年10月的《故宮文物月刊》的《名山鉅作──張大千廬山圖特展》一文中，曾提及：「今年4月，承方介堪之子方廣強（1946生）寄來這四方印章的印拓，縱使無法將四方印拓裱貼到業已入藏故宮的作品上，不過這次「名山巨作」展出時，特別運用電腦合成技術，參考大千畫作鈐印的習慣，在《廬山圖》的數位影像上添配印章……」

辛虧方廣強先生心細，留有交給張應流四方印章的印拓，拜賜現代電腦技術，彌補了《廬山圖》的缺憾──台灣故宮博物院的專家，根據張大千鈐印的習慣，已將印鈐PS到《廬山圖》上，使《廬山圖》得到虛擬的完整。這段「張畫方印」地下和合的故事，猶如封建社會的「冥婚」，演繹出一段畫壇的趣聞。

印鈐是通過PS手法上虛擬圖了，然而《廬山圖》原作上依然空缺，方廣強先生嚴肅追問，當年在廣州親手交給張應流的那批印章和禮品去了哪裡？

據方廣強先生事業有成，在書畫界素以收集方介堪印章盛名，與不少印壇藏家結緣，5年前曾有香港朋友傳來四方印蛻，要將印章高價推銷給他。當時因為信息不通，他只是迷茫，親手交給張應流的印章，怎會流入外人手中；近來又有一位台灣的收藏家，欲將「閉門造車」（張大千所求的四方圖章之一），欲以高價向他推銷，據知情者告知，圖章是從香港華商徐伯郊處流出來的，徐伯郊與本案毫無瓜葛，圖章怎麼會從他手中流出，情節撲朔迷離，令人費解。

然而更奇怪的是，1981年11月，方廣強先生在廣州親手交抵張應流的的物件，如方介堪送給台靜農的對聯「欲見舊文驚歲月；想當逸氣吞江湖」，出現在北京匡時拍賣場，被上海嘉禾拍賣行董事長，以18萬人民幣購得。上海嘉禾拍賣行以18萬人民幣拍出；《墨梅圖》，也相繼在拍賣行露面。然而令人費解的是，筆者查閱1983年12月26日的香港《文匯報》，在「中國書畫一欄中」登載了方介堪給張大千鐫刻的印章及書法條幅照片，在配圖的文字中有：「張大千先生去年秋曾囑請方介堪先生治印數方（此印大千先生逝世前不久妥收。）」

（圖：王亞法提供）

據《張大千日記》記載：1981年11月23日，秦景卿先生聯袂張應流一起去《摩耶精舍》拜見張大千，既是「此印大千先生逝世前不久妥收」，為何日記上沒有張應流交付方介堪印章之記錄，這是疑問一。因為日記對來客所送禮物皆有記錄，諸如「蔣緯國致贈熊掌、新鮮鮑魚；秦孝儀致贈冬菇一盒、年糕……」；張學良致贈燕窩、巧克力各一盒、酒一瓶、火腿一隻……；疑問二：既然張大千收到了這些印章，為何在《廬山圖》上沒有印鈐；疑問三：假設說張大千晚年健康日衰，來不及使用這些印章，那麼他的所有收藏，印章、畫具等遺物都捐獻給故宮博物院了，為何捐獻物中不見這些印章；疑問四：據方廣強先生在《張畫方印說前事》一文說：「數年前見香港友人傳來上述8方印章之印鈐，始知寶物尚在人間……」這4方圖章怎會流落至香港徐伯郊處，情節曲折，撲朔迷離。

（圖：王亞法提供）

方廣強先生表示：為了使《廬山圖》以完整面目載入史冊，以完成兩位先輩之遺願，希望印章擁有者將其，「捐贈台北故宮博物院，使《廬山圖》的張畫方印，珠聯璧合，這將是功德無量，千古藝壇之美事……」。（摘自：方廣強《張畫方印說前事》一文）

同時也希望張應流先生，公開說明將物事交付張大千翁的經過，以釋疑團。

【本系列完】