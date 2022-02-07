糖水上桌，綠豆糜爛成泥，可見豆沙掛勺，海帶入口即溶，伴有草藥甘香。二人埋頭大快朵頤，而我那些小小的憂愁，似乎連同清香順喉的綠豆，香滑細膩的海帶，一起吃進了胃裡。

近年來奶茶之風盛行，各式各樣的牌子層出不窮，午後來一杯奶茶儼然成為了新時尚，「半糖」「去冰」「七分甜」是城市裡年輕男女們點單時再熟練不過的表達。我也是其中一員，但每次捧著杯裝奶茶，腦海裡卻不自覺地想起多年前的一碗碗糖水和熟悉的鄉音。

「我煲佐糖水，要唔要食一碗？」

「你餓唔餓啊？我裝碗糖水比你啊。」「等陣先，食完糖水先走啦！」……

孩時大街小巷隨處可見的並不是奶茶店、咖啡店，而是涼茶攤、糖水鋪。一人來一杯，兩人吃一碗，冰爽解渴，解疲驅乏。「食補」「食療」是嶺南人內心的堅持。嶺南燥熱，糖水成為清熱祛火的不二選擇，也許，每個土生土長的嶺南人都有自己珍藏的那一碗糖水。

心浮氣躁時，點冰涼清爽的綠豆馬蹄海帶沙；咳嗽胸悶，喝一盅川貝雪梨；低落時，最適合暖心暖胃的木瓜燉雪蛤，再加一碗甜蜜的豆腐花；沒食慾時，去吃蕃薯甜湯。

所謂糖水，並不是簡單的「糖」加「水」的組合，而是多選用牛奶、豆類、水果等為食材，加水加糖，或蒸、或燉、或煮、或熬，成湯狀、糊狀、羹狀或沙狀。若用書面語言來表達，其實稱為「甜品」更為合適。如果回到十年前嶺南小城的夏日街頭走一走，你會發現「甜品店」難尋蹤影，「糖水鋪」則三五步一家。

搜尋有關糖水的回憶，恍然發覺，很難說得清楚我想念的到底是糖水的味道，還是那些糖水鋪教會我的事。

海帶綠豆沙和長大

小學三年級時，我轉學成為了寄宿生。年幼離家開始過上集體宿舍生活，我自然是不習慣又委屈。夜幕降臨，宿舍的小小窗口飄來家常的飯菜香味，思家情緒翻湧蒸騰，小小的我哭成淚人。高年級的寢室長姐姐顯然見慣不怪，新來的同學總是需要適應期，但沒想到我的哭聲過於嘹亮，實在惹人心煩。

「別哭了，吵死了，帶你去個好地方。」我還沒來得及點頭，就被姐姐拖著手帶走。姐姐風風火火，步伐矯健，路上行人絡繹不絕，我不好意思再放聲大哭，只能啜泣抽搭，亦步亦趨。

姐姐在一個糖水鋪前停下了腳步。糖水鋪就支在路邊的大榕樹下，夫妻二人守著推車，周圍擺上了板凳桌椅，方便客人坐下來吃一碗。糖水鋪臨近小城的衛生學校，正逢學護理的學生們放學的時間，許多女同學的白大褂還沒脫下，就在糖水鋪坐下吃了起來，笑笑鬧鬧，明媚動人。我被眼前的場景震住了，只顧著觀察「護士」大姐姐們的一舉一動，完全忘記了要哭這件事。

「長大真好，對吧。」寢室長姐姐沒頭沒尾的來了一句。我也傻乎乎地點了頭。

「兩個小朋友要喝什麼？」老闆娘低頭問我們。

「我才不是小朋友！」 姐姐對這個稱呼很是不滿，「綠豆海帶沙！」

「人小鬼大，哈哈！」老闆娘轉眼望向我，「小同學，你呢？」

「和她一樣。」原來被叫小同學的感覺真不一樣，我的傷心早就被拋到腦後。

綠豆海帶沙，也許北方人聽了都會覺得是黑暗料理。清甜的綠豆，鹹腥的海帶，混搭熬煮，沒有真正吃過，很難想像這究竟是怎樣一種風味。其實，綠豆海帶沙裡還不只這兩種食材，還有陳皮和臭草，這兩味草藥的獨特香氣，和綠豆海帶交織碰撞，生成別出心裁的口味。

「你知道綠豆海帶沙要煮多久嗎？」放下碗，姐姐問我。

「很久嗎？一節課嗎？」我當然不知道。

「三五個小時。」姐姐莞爾。

「這麼久！」沒想到小小一碗糖水，居然要熬那麼久。

「對啊，和長大一樣。」

糖水上桌，綠豆糜爛成泥，可見豆沙掛勺，海帶入口即溶，伴有草藥甘香。二人埋頭大快朵頤，而我那些小小的憂愁，似乎連同清香順喉的綠豆，香滑細膩的海帶，一起吃進了胃裡。

清補涼和標準答案

我和表妹年齡相仿，一直是同班同學。親戚們總愛拿我們作比較，我似乎總是輸的那一個。父親時不時對我說：「你看看人家表妹！」表妹聰明伶俐，人也生得美，嘴巴還甜，而我和她近乎相反，成績平平，外貌普通，沉默寡言。

家長之間的暗暗較勁並不妨礙我們成為好友。高中階段下了晚自習我們總愛一起去吃糖水，兩人都喜歡喝清補涼。每家糖水鋪的清補涼做法都不太一樣，有的聲稱能健脾去濕，亦有的強調潤肺止咳。但對孩子來說，口味遠比功效重要。小城裡新開的「喜盈門糖水鋪」的清補涼以西米、百合、西瓜、菠蘿、龍眼為主，是清新的「水果派」；而老牌的「芳芳糖水」以綠豆、紅豆、淮山、蓮子、茨實、薏米為主，是溫潤的「草藥派」。

我和表妹之間的「被比較」從少不更事持續到成年。在這場曠日持久的較量裡，我早早就認識到，不論在家長眼中誰贏誰輸，其實都沒有什麼意義，因為我們兩個的性格截然不同。當然，這也許是因為我在挫敗感中找到的自我安慰的理由。我一直以為，表妹對此也毫不在意。

大學畢業，普通院校畢業的我誤打誤撞入職了一個時下熱門的互聯網企業，名校畢業的表妹選擇了一份專業對口的幼兒園教師工作。飯局上，親戚們說我走了大運，說她大材小用云云。她依然活絡地打圓場，我習慣性地默不作聲。

散場後，她拉著我說想喝清補涼。我欣然答應：「喜盈門還是芳芳？」

「都想吃。」她似乎有些糾結。

「那就都去。」其實我也很難做出選擇，兩家都是心頭好。

清補涼才勺了第一口，表妹就猶猶豫豫地問道：「表姐，我真的選錯了嗎？」

「什麼錯了？」我沒有反應過來。

「工作。他們都說我不應該當幼兒園老師，應該去闖闖，像你一樣。」

「可是你想去嗎？」

「不想，我喜歡小孩子，喜歡幼兒園。」表妹語氣堅定。

「那不就好了嗎？」我笑著反問。

「可是他們都說……」她吞吞吐吐，不知道怎麼措詞。

「你覺得這喜盈門的清補涼好喝，還是芳芳的好呢？」我打斷她，提出了新的問題。

「喜盈門的清爽解膩，芳芳的回味悠長，各有千秋，所以我才選不出來嘛！」表妹也笑了。

「做法不一樣，但是兩家都很好喝。對吧？可能很多事情就是沒有標準答案。」

「都說我聰明，其實你才聰明。」表妹一口氣喝完，「走，去芳芳，你請客！」

「走！」聰慧如她，我知道她已經明白了。

熱帶的夏夜綿長緩慢，街邊的糖水鋪點著暖黃燈泡，水果豐盛飽滿，荔枝龍眼映得艷艷瀲瀲，晚風陣陣拂過，在暑氣星光裡喝一碗清補涼，是我和表妹共同的溫情回憶。（楊程程/廣西玉林）

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