大年初一，沒有象往年一樣在外面跑，全天幾乎都在屋內度過。若莓帶著我去國中死黨朋友家玩，我們要做一顆生日蛋糕。

若莓上一次帶我做的蛋糕是「提拉米蘇」，2021年暑假，回廣東的短短兩個月內，至少給家人們做了四次，大家都很喜歡。

這一次，若莓讓我把做蛋糕的全過程親手體驗了一遍：

預熱烤箱、蛋白蛋黃分離、稱麵粉和牛奶、麵粉過篩、混合食材、分別打發蛋黃、蛋白和淡奶油，冷凍鮮奶油、挑選夾層水果、去花圃裡摘裝飾用的迷迭香、桂花和玫瑰，用南瓜粉給鮮奶油上色等等⋯真是手把手保姆教學！

不要怕

我做蛋糕時很緊張，手腳僵直，表情嚴肅，若莓跟我說得最多的，就是「不要怕」，「你不要害怕，不用全身緊繃，攪拌麵糊可以大力一點，它不會痛~」，「不要怕，你要想，現在要做一顆很好吃的蛋糕給大家吃，要保持愉悅感恩的心！」

臨時決定食材

諸多蛋糕食材，都是若莓到了朋友家臨時決定的，例如找不到精緻白糖，就用粗紅糖代替；客廳一大堆柑橘吃不完，乾脆用作水果夾層；

去花圃摘迷迭香的時候，發現初春桂花雖零落卻倔強得可愛，順便採了些回來；除了桂花，一朵粉黃漸變色玫瑰也被摘了下來。

等待蛋糕胚冷化的期間，我們坐在客廳看電視，阿北進屋了，遞給我們一包開心果，叫我們吃，我們卡卡吃了起來。

若莓突然想到：啊，廖小花你幫我剝幾顆，皮也要去掉，等下撒在蛋糕上！

製作中的小福利

製作過程中，有許多黏在工具上的「蛋糕」，若莓都拿給我吃掉，脫模後模具上的蛋糕邊、盆子和打蛋器上的鮮奶油、切剩下的橘子芯⋯

我幾乎是一路做、一路吃，幸福到冒泡泡。

我最喜歡的就是裝飾蛋糕了，若莓說：「好，裝飾部分全權交給廖小花負責！」

沒有太多算計和設計，只把現有食材往上面堆棧，隨著完成度不斷提高，我嘖嘖不停：「哇哇哇怎麼這麼好看？」

若莓問我覺不覺得今天做的蛋糕很活生生？對，很真實，它像有生命一樣。

下午烤蛋糕的時候，家中飄滿烘焙的香甜，任誰進到屋裡，都忍不住皺起鼻子多嗅幾下，感歎一句「好香喔！」，繼而走進廚房來瞧瞧、看看，寒冷的溼氣，就這樣完全被隔絕在屋外。

原來只要廚房在運作，整個家就會充滿溫馨、幸福的滋味！

若莓告訴我，「我喜歡自己做的蛋糕是活生生充滿生命力的，就像大自然裡的每一片葉子、每一朵花。

沒有一朵花、一片葉子是相同的，我很希望我的蛋糕們能夠療愈大家！你看辛苦了一個多月的阿伯阿姨，吃蛋糕的時候那個開心的表情。

雖然蛋糕是甜食，不是身體的必需品，可是我的蛋糕們傳達的不是只有熱量和漂亮而已，我真正想傳達的是眼睛看不見的東西，有些連我自己都說不清楚的事情，想好好謝謝他們。」

感恩的心

我想，這一顆蛋糕在我看來如此不一樣，除了我參與製作外，還因為若莓不斷提醒我，要懷著感恩的心，「想用蛋糕來療愈大家、為大家創造一個難忘的親友聚餐回憶」的心來做成的吧。

大家一起烘焙，真是疫情當下最合適不過守歲過年方式！（廖小花/世新大學陸生）