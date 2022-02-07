1976年4月30日 毛澤東在接見外賓後，與華國鋒談話，寫了三張紙條，其中一張寫「你辦事，我放心」毛當時已病重，說話不順，所以用寫的，這被認為是毛澤東生前的遺囑，也成為華國鋒接班中共最高領導人的合法依據。

毛澤東的遺囑

當年9月9日毛逝世，黨內競爭激烈，華國鋒、葉劍英等突然逮捕「四人幫」：王洪文、張春橋、江青、姚文元，華乃集大權於一身。「你辦事，我放心」當時成為人人琅琅上口的名句，據說毛澤東也曾對周恩來及鄧小平說過同樣的話。這句話在中共歷史上及華國鋒的政治生涯中都極其重要。

事實上，你辦事，我放心，在每個人的心目中，自己一生中都是重要無比的事。

在長官心目中，你辦事，他放心，表示你一定會獲重用，步步高升。如果你在人民心目中如此，任何選舉你都會高票當選。

當接班人的條件

我和妻子蘇老師及好朋友共創辦了六個慈善基金會，其中只有「天使居長照財團法人」因剛成立，諸事待發，由我擔任董事長，其他五個基金會都早已交班，由更能幹更可靠的人當董事長接班。接班人十分重要，接班人看走眼，找錯了人，基金會可能全盤垮掉。接班人的條件是甚麼？「你辦事，我放心」。

我們創辦的六個慈善基金會，三個在台灣，其中兩個專門幫助老人，尤其是無子獨居老人，其中很多都是失能及失智的長者。他們實在太可憐，因此基金會的主要負責人，都必須是心有大愛的人，必須都是他們辦事、我們放心的人。

舉例來說，我們一個基金會的秘書長，是華航退休的主管，曾任華航多個國際機場辦事處主任。我不認識他，他寫信給我表示願意來基金會奉獻愛心。我看條件不錯，同意他來試試，一試果然亮麗，表現令人刮目相看，很快就獲重用，現在與我們同工已十多年。他為甚麼能獲大家的欣賞，還是那句話：「你辦事，我放心」。

我們基金會另外一位女士，曾任秘書長，後因健康欠佳，調任董事長機要秘書。凡我參與的事，她都能調理清楚，讓我能辦更多大事。她辦事，我放心。這位女士從那裡來的呢？我並不認識她，是在教會聚會時認識的，她表示有意來追隨慈善工作。我一看條件不錯，同意她來試試，一試果然亮麗，她很快節節高升，最後成為秘書長。

這是我隨手舉兩個我們基金會的人事，他們都獲重用，原因都是他們辦事，我們大家放心。他們為何能辦事讓我們大家放心，因為他們工作努力認真，能幹又心存大愛，成就許多亮麗的事。

你懷才不遇嗎？

以我自己的例子來說，我出身寒門，卻能在仕途上一帆風順，最主要的還是那句話「你辦事，我放心」如果一個員工，他辦的事，都亮麗，讓長官放心。如此若有大事，長官一定會優先交給你辦，你自然有更多表現的機會，最後不僅是你的長官，而是大家都覺得你行，應該由你擔當重任。

在我擔任多個機構主管時，我用人、提拔人才的標準，現在回想起來，都脫離不了「你辦事，我放心」，有機會，我很願意跟大家來分享我自己的一點親身經驗。

朋友們，不要怨嘆，自己懷才不遇，或是在原單位裡未能出人頭地，實在要好好檢討自己，是不是「你辦事，我放心」，「你辦事，大家放心」的人。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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