中國特種部隊屬於武裝力量的一部分，陸軍、海軍、空軍三軍都有特種部隊。在中共建政之前，解放軍沒有特種部隊編制，後來在1979年懲越戰爭中，解放軍將領發現在很長的時間之內，大部隊都無法與敵人在正面作戰，但是相反的，越軍小股部隊卻不斷對解放軍進行襲擾與破壞，因而體認建設特種部隊的重要性。

到了1988年以前，解放軍把特種部隊視為偵察部隊，用於偵察、突襲、伏擊、搜集情報和捕俘等任務，裝備和組織結構與解放軍正規部隊沒有太大不同，與現代化的特種部隊的差異還很大。

漸漸地，解放軍領導層逐步揚棄人民戰爭的觀念，同時意識到下一場在中國邊境的戰爭將會是一場短暫的局部戰爭或軍事行動，根本用不到大部隊，懲越戰爭證明了這個觀點，這才開始建設特種部隊。

受到第一次波斯灣戰爭和台海危機的啟發，解放軍在90年代末期開始大規模擴充特種部隊。在這一期間，特種部隊將引入高科技武器作為提升戰鬥力的新手段，特種偵察大隊也更名為「特種作戰大隊」。

中國特種部隊的任務

中國特種部隊最重要的兩大任務是直接行動和特種偵察，直接行動包括五大任務：斬首行動、騷擾行動、護衛行動、反恐及救援。

斬首戰略是指攻擊敵方關鍵人物和指揮中樞，使敵人處於群龍無首無法指揮，例如獵殺領導人。騷擾行動是指阻礙敵人的行動能力，例如破壞國軍設備、系統，攻擊敵人國軍基礎設施以及伏擊國軍部隊，以遲滯斬首行動的救援。護衛行動是指在斬首行動之後幫助護航的共軍海空軍兵力，以等待支援部隊。救援行動是指包括解救被劫持人質以及搜救跳傘的飛行員等。反恐行動是指專門執行反恐活動，如重大劫持，人質事件等。

中國特種部隊的組成與指揮問題

中國特種部隊很大程度上模仿美軍特種部隊，避開了非正規作戰任務，強調直接作戰和特種偵察任務，打擊敵人薄弱環節，快速結束戰爭。

中國特種部隊統稱為特種大隊，其規模從團級至營級不一。美軍特種部隊由特種作戰司令部統一節制，而中國特種部隊直接接受中國軍委的指揮和管制，此舉有利也有弊。

在利的方面，中央軍委迅速調動特種部隊直接展現國家的意志；在弊的方面，缺乏特種作戰司令部的節制可能導致兵力組建與指揮協調不順，甚至於特種部隊遭到濫用。而且共軍特種部隊散佈在各軍種、各大軍區、各集團軍，要執行某項任務，連指揮官的任命可能都會有問題。

雖然中國特種部隊沒有常設司令部，但共軍已經建構了體系化作戰，行政管轄權的歸屬不是重點，重要的是在執行任務時能夠組建一支特種作戰部隊，這支特種部隊的指揮官臨時由中央軍委指派，然後納編所需兵力。

在執行任務的時候，特種部隊主要靠兩條腿滲透至目標區，在國內沒有問題，若到境外執行任務，特種部隊就必須依賴陸軍、海軍和空軍部隊緊密協調行動。一旦他們依賴其它軍種的支援，就表示特種部隊無法順遂其獨特部署和滲透，而且在完成任務後，還得掩護這些配合作戰的海空軍安全。支援部隊反而成為拖油瓶子！

目前共軍不同類的特種部隊和非特種部隊組織在一起執行任務，這樣可能會出現災難性的後果，例如美國卡特總統下令美軍特種部隊營救人質失敗。中國特種部隊未來在執行任務時，可能不可避免的出現類似問題。

陸軍特種部隊

1988年，廣州軍區出現了首支快速反應部隊，由原先的軍區偵察部隊編組而成，肩負特種作戰任務。這支快速反應部隊裝備了新型武器，而且開始接受特殊的生存訓練、武裝泅渡、傘降和機降訓練。在極短的時間之內，其他六大軍區的偵察部隊也被改編為特種部隊，並開始演練特種作戰戰術，包括特種偵察、直接作戰、搜集情報、非常規作戰和反恐行動等。

目前，解放軍陸軍共組建了5個特種作戰大隊，分別配屬於5大軍區，直接由軍區司令員指揮。5個大隊的兵力規模與團級相當，下轄3個營，兵力約1000人。根據任務，每個特戰營中都擁有不同數量的小組，每個小組有2人，主要任務是特種偵察。在進行直接作戰時，會從特戰大隊中劃分出（加強）連級規模的作戰分隊。

除了配屬各大軍區的特戰部隊外，13個新編集團軍也擁有自己的特戰部隊，其人數和作戰能力相當於一個營。野戰師配有約120人的特種偵察連，野戰團則設有人數約在30至40人的特戰排。上述三類特戰部隊的訓練和裝備與各大軍區的特種大隊相當。成員全部是志願役，而且都是幹部，可以迅速擴充規模。

海軍特種部隊

中共海軍特種部隊僅有6個偵察連，分別配屬在北東南三大艦隊，每個艦隊擁有兩個陸戰合成旅，駐紮在廣東湛江、浙江寧波、山東青島。在訓練方面，共有18個科目，主要包括：特種戰術訓練、潛水、射擊、空降，汽車駕駛、佈雷、爆破、山地訓練、地形測量、醫療救護、體能訓練、偵察、突襲、野外求生、寒暑訓等。這些部隊不但可進行野戰，還可在城鄉居民聚集區內戰鬥。

陸戰旅偵察連主要任務包括偵察海岸線附近的目標與敵艦隊駐地的活動、消滅停泊在基地中的水面艦艇和潛艇、摧毀重要的水利設施、偵察敵反登陸防禦情況、在敵反登陸防禦障礙中開闢通道或是清除水下障礙、攻擊敵海岸附近重要交通幹線以及軍事和工業目標、破壞軍事和民用通訊系統等。運送方式包括運輸機、直升機、潛艇（包括超微型潛艇）、水面艦艇、船舶等，以4至6人為1組向敵後12至40公里的縱深地區活動，在沒有後援的情形之下，可連續活動10晝夜。

海軍特種部隊可經由潛艦、水面艦艇、飛行器等方式投送，也可在近岸執行任務，士兵配備了迷彩服、鋼盔、防彈背心、夜視儀、通訊器材、水下呼吸器、潛水服、降落傘、以及其他用於進行定位和信號傳送的設備。

空軍特種部隊

空軍特種作戰部隊又稱之為「特種兵中的特種兵」，是所有解放軍特種部隊裡面訓練強度最高的，隸屬空軍第15空降軍，直屬中央軍委，是戰略預備隊。15軍下轄9到10個空降旅，軍部在湖北孝感，行政上由東部戰區指揮。1994年，該軍增設數個「紅色貝雷帽」特遣隊，即特種作戰營，駐地亦在湖北孝感。

15軍在湖北建設了一座仿清泉崗空軍機場的假想敵特訓中心，該基地設有機庫、塔台、後勤等模擬建築物和防空陣地，簡易跑道可起降運-8/9運輸機，練習敵後破襲戰術。1993年底，總參作訓部把安徽三界地區基地改建為一座三軍聯合立體登陸作戰基地，模擬台灣中部山區地形，供三軍特種部隊熟悉和發展垂直包圍、突擊等新型合成作戰方式。

每年空降特戰大隊從新兵中挑選體能最佳者，受訓期間必須經過攀登、散打、摔跤、特種射擊、敵後滲透等技能。每年進行為期一周嚴酷的野外生存訓練，戰士們攜帶有限的米和鹽巴，其他的則就地取材。與其他部隊不同，空降之後就是孤軍作戰，不會有後勤支援，因此，訓練格外嚴格。

結論

本來特種兵只是一個戰術部隊，而非戰略性的力量，但在第15軍的加持之下，共軍特種部隊有了戰略意涵。特種部隊是共軍體系作戰的一環，如果出動了15軍，陸戰旅亦將隨之而動，表示打響了兩棲登陸戰。

進行斬首行動必然由特種部隊所發起，恐怕這支特種部隊的規模不會小，至少它得癱瘓國軍北部作戰區的C4ISR系統，打開一條安全通路，把特戰部隊送到目標區。特種行動需要系統支援，沒有整個戰爭機器和系統為其鋪路，特種部隊將寸步難行。

因此在特種作戰中，真正發生作用的是支援特種部隊的整個系統，也許這些士兵的戰力比正規部隊強很多，但是離開了這個系統，他們也失去了意義。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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