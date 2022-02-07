自四大公投案成案以來，財經熱門話題一直都離不開國營事業。不只核四廠是否重啟、藻礁是否永續保存兩大能源議題，國營企業首當其衝，必須挺身而出為政策辯護，即使乍看之下八竿子打不著，一些偏離經營方向論辯的事件，從農產品滯銷到重建動物園的經費沒著落，也都主動找上門來，一次又一次的，國營事業持續在爭議問題上扮演著主角，它的運營方式與政府對其定位，均有檢視的必要。

台灣是一個以中小企業為主體的經濟社會，為數眾多的小規模公司群，正好烘托了這些龐大機構存在的特殊性。以金融市場為例，國營事業在債券市場適用的利率條件相當低，拿去年第四季所發行的台電公司債來說，利率水位只有0.47～0.69％，遠低於一般企業。而台電負債總額超過1.8兆元，且財報尚未認列投資核四虧損近2,900億元，這樣的財務結構，之所以能適用債市的最優條件，各大法人機構也樂於持有，與其國營獨占事業的身分，有著密切的關係。

從實際的經營成果來看，也常見國營事業獲利大漲或暴跌的現象。與台電並稱兩大國營事業的中油，去年自結虧損數高達434億元，根據中油的說法，之所以出現鉅額虧損，是因為國際能源價格持續飆漲下，為了配合政策凍漲導致的結果，但天然氣不論再怎麼貴，為了台電發電的需要，中油都要持續購入，此一情況若無法調整，新年度的虧損還會持續擴大。

當然，也因為此項政策，讓台電漁翁得利，去年獲利高達256億元，換句話說，台電年度高獲利並非經營如何得法，很大的部分，是受惠政策操控價格不請自來，中油的損失成就了台電的獲利來源。

不論從負債面或損益面來看，國營事業均難以正常的財務概念解讀其績效，財報上科目的「其他項目」，更令人嘆為觀止。包括高雄市政府規劃改建壽山動物園缺少經費，可以直接要求台電與中油，各捐8,000萬元，兩家公司對小港運動中心的興建，也各自出資1.3億元；大陸禁止進口鳳梨釋迦所出現的2億元的產銷缺口，政院同樣要求各國營事業埋單等，例子不勝枚舉。

對於此類事件，國營事業家大業大，基本態度是政治至上、低調處理，諸多事情之所以被端上檯面，顯然內部人很有意見，讓消息曝光引起討論，期待避免類似損及企業利益的事件一再發生。

對於這些簡單粗暴的爭取經費方式，主管機關的態度，卻沒有藉由輿論壓力予以遏止的想法。經濟部長王美花受訪時表示，國營事業一直都有睦鄰經費，加上地方也有許多新的建設，只要符合程序，董事會通過後就可以撥款。如此說法，那些看上國營事業豐富資源的各方勢力，自然更是有恃無恐，變本加厲的以各種名義向國營事業伸手。

農曆年前，還爆發了兩件與國營事業有關的弊案，包括中油採購案因疑似護航收賄近3,000萬元，高階主管遭羈押禁見，以及中華電信員工利用優惠專案與外界合作，導致公司出現3,000多萬呆帳等。坦言之，類似的案件，每隔一段時間就會出現，凸顯國營事業的企業文化，實有必要重新形塑，尤其對於一些行之有年、處於灰色地帶的潛規則，須要適時修正調整，但若主管機關不以事業單位的正常經營為考量，對一些便宜行事的作為，還給予合理化的解釋，長此以往，國營事業一再出問題也不足為奇。

政府部門更需要重視的是，許多的國營事業，正處在轉型的關鍵期。以去年虧損超過400億元的中油來說，除了受到凍漲政策的干擾，目前國際上出現的限期減碳行動，以及電動車快速崛起的趨勢，均讓這家老字號的國營企業，承受極大的轉型壓力，手握龐大資產的中油公司，在調整身段的過程中，所涉及或釋出的龐大資源和利益，均遠超過敦親睦鄰費用和單一標案的支出，相信為數眾多的外圍人士，都在思考如何雨露均霑。該如何防範未然，讓中油華麗轉身同時也能避免國有資產的流失，才是政府高層應認真思考的重點所在。