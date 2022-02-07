就因為在個人臉書上穿著中國隊服練習，而引起綠營一陣翻江倒海的撻伐，民進黨前立委林濁水甚至連發9文怒飆黃郁婷，說什麼台灣之恥、中華民國之恥，還罵她父母是白癡；更有網友要她退回政府補助款，不配當掌旗官。

罵她的綠營人士別忘了，黃郁婷2011年還曾以神祕嘉賓身分上台力挺蔡英文並獻出世運金牌，她可是蔡英文的鐵粉喔，你們這樣罵她，不是句句敲在蔡英文頭上？黃郁婷掌的是｢中華台北｣旗，她出身高雄，代表我們中華民國出賽，而且就在今天出場，卻得不到來自國內片語隻字的加油聲，對一個為國家出賽的選手而言是多大的不堪與打擊。

再看另一面，台灣女足前往印度征戰傳出多名球員確診，蔡英文和蘇貞昌立即派遣專機提供女足隊最妥適的照顧和協助，賽事結束後安全順利返台。手心手背都是肉，相對於此刻正在對岸競技台上、林濁水口中「另一個在北京…」連名子都不提的選手而言，真是情何以堪！都是台灣人，何以招致如此待遇？

北京冬奧與去年的東京奧運兩相比較，東奧有總統授旗、致贈加菜金、有總統高達47篇臉書的關懷；而北京冬奧僅僅派遣小官員授旗，總統臉書卻隻字不提，是怎樣？同屬國家代表隊，冬奧選手是二媽生的？

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