據報載，立法院外交及國防委員會通過決議，要求玉山艦服役以後，要讓陸、海、空三軍各型直升機在艦上起降。這項決議的主要目的，應該是敦促國軍發揮玉山艦的戰力，立意雖佳，但忽略了直升機在軍艦起降的條件。

目前海軍只有成功級艦擁有24小時起降直升機的作業能力，因為它具備以下三個條件：

一、 人員

直升機降落艦艇，除了例行保養，還需具備有限的「故障排除」能力，因而除了飛行員，另須配合機組人員，總共約七至十人，統稱「直升機分遣小組」。他們隨同軍艦出海，所以艦上必須為他們保留生活與工作空間，而不單單只是提供直升機起降的甲板。

二、 油料

直升機使用航空用燃油，軍艦使用柴油或重油，兩者品質截然不同。換言之，具備艦載直升機作業的軍艦，必須擁有獨立的儲油櫃、管路還要直通機庫，否則難以執行艦上加油。

三、 輔降系統

為了執行直升機起降作業，成功級艦有一套「RAST」輔降系統，那是能夠在不良海象、24小時執行直升機起降的關鍵。如果缺少這套系統，直升機起降功能大幅受限。例如早年陽字號時代，雖也號稱具備直升機起降功能，然而當時各艦一年難得執行一、兩次，每一次起降都如臨大敵。等到成功艦進行成軍訓練，在RAST系統操作下，即使海象不佳、伸手不見五指，一個黑漆漆的夜晚就可以起降直升機五、六十次。

縱觀以上三個條件，海巡艦不管哪一型艦艇，無一具備，因而海上直升機起降作業的能力極其有限。

至於玉山艦，如果單純地執行「運輸」任務，也就是將直升機從甲港口運送到乙港口，由於作業環境穩定，這三個條件可以簡化許多。但假如要執行作戰任務，因為戰場瞬息萬變，若缺乏適當的輔降系統，海象稍不如預期，或因時間耽擱而陷入視線不明的環境，勉強起降直升機可能會造成自身無法挽回的災難！

（作者為海軍前艦長）

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