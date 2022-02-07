在新的一年裡，除了社會均富、能源用電及節能減碳等社會話題外，產業發展等經濟問題仍然是各方關注的重點。在諸多黑天鵝科技產業中，「系統產品」仍是重中之重，包括元宇宙、智慧電動車/趨動IC/電池、區塊鏈及相關應用、人工智慧技術與應用等。

自從2021年元宇宙橫空出世以來，以資訊優勢及人工智慧技術為基礎的系統產品成為了市場上的主流，因為技術領域分布甚廣且市場過度分散，供需端的選擇也繁多，形成多重切入點選擇太過繁瑣及系統整合太過複雜的局面，所以「策略性」的技術投資、利基市場切入點、創造槓桿優勢的產業結盟等策略是優先考慮的重點，也就是「見林再見樹」的系統思維，後者更是小國在智能體系中生存之道！

資訊產業本身有著不可規避的壟斷問題，元宇宙的興起揭開了這個壟斷的神秘面紗，臉書、Google、阿里等資訊業者的劣跡斑斑也逐漸浮上檯面。在個人電腦及物聯網年代，在美國獨強的局面下，產品原型及供應鏈建構都在美商主導下形成單一標準，巨大的全球市場規模支撐而成就了全球垂直分工的局面。而在系統整合的過程中全程掌控「知識不對稱」的壟斷的優勢成為產業「不可避免之惡」。

智能技術、區塊鏈、web3.0、元宇宙等產業的興起改變了這個全球「單一標準」的局勢，取而代之的是布式經濟體系及多頭技術標準的形成，而此現象正由資訊經營與服務（如臉書、Google、Amazon、阿里、騰訊等）逐漸朝新興科技製造業擴散。這種複雜度高、跨領域整合、工程導向的大型系統產業，產業集中寡佔（consolidation）是必然且無法避免，技術專業化、產品客製化、經營規模化全面智慧化是未來趨勢。

人工智慧產業就是個典型的案例，在其發展過程中，高碎（切）片化、高分布化、高複雜化的跨領域系統整合延遲了產業的發展，始終無法成就大規模、全球單一標準模組化的產業，個別廠商各憑本事把智慧技術附加在既有產品中，以強化產品功能效率的模式來經營。在此局面下，全球統一供應鏈始終無法全面開展，而台商的代工角色也始終無法彰顯出來，未來競優勢仍然取決於大廠規模經濟及産品多元化的格局。

現在看看全球瘋電動車的系統産業。台灣把這個產業視為未來發展優先重點，各個相關廠商躍躍欲試。智慧電動車是個成長型產業，全球山頭並立，經營模式也各異。除了傳統車廠如豐田、BMW、福特外，也有新興的Tesla、BYD等，同時也多有其他廠商摩拳擦掌等待適當時機進入。

電動車是個高度模組化、標準化、數位元化的系統產品，雖然各個廠商的設計原型（Protocol）不盡相同，但規模化組裝、智能化、設計平台及產業鏈的優勢仍是競爭的焦點。其主要零部件包括動力系統、半導體元件、電池技術及控制系統等。而智慧電動車核心的電池技術及控制系統也各有其專屬結盟的供應商，形成分散式寡佔的格局。

再看看台灣進入電動車產業的發展策略，台商傳統的強項：模組化組裝及半導體代工如何在此高度成長的產業中形成「不可取代」的寡佔位置呢？從電池或半導體等能（enabling）技術或零部件角度出發，台灣是否有機會發展其槓桿優勢成為全球分散式「系統領導」廠商呢？還是持續強化台灣零部件的代工優勢，形成專業化或客製化的領導廠商呢？

台灣產業轉型迫在眉睫，是一條在智能經濟體系中「不得不走」的道路。從零部件代工發展成為系統廠商是一條艱難的道路，韓國以規模經濟及集中投資之勢成就了某些系統產品的領導地位，但台灣政府及企業至今仍停留在「小確幸」代工的思維中。在電動車領域中，雖有民間成立的 MIH平台及政府宣示，但至今乏善可陳，其關鍵就是代工思維阻礙了開展「系統技術」的大業，人工智慧、電動車、元宇宙皆然！

未來已來不可等，唯有認清事實才能掌握未來，發展獨特、不可取代、擴張性強的槓桿優勢，逐步以系統思維取代代工思維才是朝野應共同關注的焦點。

（作者為國立陽明交通大學科管所兼任教授）

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