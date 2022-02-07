台灣的交通建設很特別，對於民意的反映超級敏感。以全長350公里的高速鐵路為例，從南港到左營，由通車時的8個車站陸續增加為12個站，平均30公里就有一個站。當然，為了因應苗栗、彰化、及雲林站通車，高鐵公司貼心區隔直達、及站站停兩種靠站模式；只不過，萬一買不到直達、或買錯票，由台北趕時間到高雄的旅客只能自認倒楣，特別是需要當天往返商務、或是洽公的人。

不管是交通部、還是台灣高鐵公司，當然知道站數越多、站距越短、速度越慢的道理；然而，為了避免被罵政府大小目，最聰明的作法就是雨露均霑，想辦法規劃讓每個縣市都有站，即使被譏為變成慢速鐵路也在所不惜。特別是總統、或是行政院長下鄉探訪民情，通常會帶著部會首長、或政次隨行，被通知作陪的地方有力人士面聖，政務官不只是要帶支票簿，回去還要上報長官交辦的任務。

其實，高鐵延伸屏東、及宜蘭也有類似的思維。屏東是西部唯一沒有高鐵站的縣市，左營下高鐵還要轉乘，而總統及閣揆都是屏東人，未免太沒有面子。至於民主聖地宜蘭，雖然跟花蓮、及台東列為東部，實際上與北北基同為生活圈，不少台北人在宜蘭有農舍別墅，週末可以前往過陶淵明採菊東籬下的日子；由於雪山隧道假日容易塞車，加上東部幹線行車時間過長，延伸高鐵也振振有詞。

政府決策往往強調採取滾動式方式，也就是在大原則決定後，視情況機動調整；這樣子的漸進決策模式，最大的優點就是可以肆應外部環境變動，摸著石頭過河的政治風險比較低。相較之下，理性決策表面上看來是綱舉目張、一旦經過成本效益評估後就拍板定案，然而，要是遇上不可預測的因素，恐難改弦更張；對於政治人物來說，走一步算一步的政治成本比較低，何況政策買票立竿見影。

台灣的面積不算大、人口不算多，竟然有6個直轄市，也是且戰且走。由台北到高雄改直轄，原先是擔心民選市長落入無黨籍的手中；後來規劃增列台中，是要針砭「重北輕南忘台中」的體質，著眼平衡區域發展。終究，大家為了統籌分配款競相爭取縣市整併，不看人口密度、或效率提高，更不用說通盤的行政區劃、及國土規劃；特別是台南升格為了安撫當時的反對黨民進黨，相當荒謬。

同樣地，台灣的大專院校有一百五十多間，其中光是國立大學就有三十多家，除了李登輝總統當年回應民間教改「廣設高中大學」的訴求，陳水扁總統大選承諾在每個縣市設立一所國立綜合大學，當選後改制的包括聯合大學、台東大學、宜蘭大學、及台南大學。大學社區化本來是好事一樁，尤其是可以防止子弟外流，卻未能考慮人口少子化、及跨縣市生命共同體的凝聚，沒有想到尾大不掉。

不管行政、還是立法部門，政治人物為了選票積極建設，應該是多多益善，特別是考量平衡區域發展。只不過，由於政府的資源有限，為了國家發展的長治久安，應該是謀定而後動，而非一味從事反應式施政；比喻來說，一塊土地可以建透天厝、公寓、或大樓，不應該淪為拼湊般的違章建築。立委反映民意是天經地義，首長則可以選擇當政客、還是讓人懷念的政治家。

（作者為東華大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※