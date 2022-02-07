沈富雄針對馬英九的虎年春聯，發表評論，並自撰一聯，以相頡頏，在「去中國化」如此嚴重的當下，身在綠營中的沈富雄能如此看重對聯，也算難得，是樁美事。但是，此文一出，許多對對聯完全不了解的粉絲，一味誇讚，將沈大老捧成了對聯「大師級」的人物，也未免貽笑大方了。

虎年春節，馬英九前總統一如往年，親撰春聯，分送民眾。而今年的聯語為：「歲辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」。沈富雄認為，地支和生肖都是12個，只用地支，變成逢虎必寅，遇牛則丑，就點不出那一年的特色。而且用「寒色」對「曉光」不對仗，「去」和「新」也不對仗。

沈富雄稱，自己也順馬英九的口氣胡謅一對，以示唱和：「壬寅虎躍風生起，辛丑牛遁塵飛揚」。

忝為中文系出身的教授，開過詩選的課，也算是能寫對子、作古典詩的一份子，在我看來，沈大老的評論，顯然是外行充內行的了。

「寒色」對「曉光」屬於寬對，怎會不通？「去」是動詞，「新」又何嘗不可作動詞用？至於非得用天干地支屬對，因平仄問題，不是每個年序都可以做到的，更從未有人要求必須詞此刻板。

馬英九的對聯，最大的敗筆在於未依格律，「辭」字當換作類似「逐」的仄聲字，否則不能對平聲的「逢」，但全對聯的除舊佈新之意，宛然可見，已屬不差。

至於沈大老的對聯，「躍」、「遁」二字皆仄，犯了平仄不屬的毛病；「生」與「飛」都是平聲，亦犯同病。且新春對聯，當有吉慶意味，虎躍風生，固然不錯，但「牛遁塵飛」，究竟有何可喜之處？平心而論，較諸馬英九的意境差多了。顯然，沈大老也是「生硬湊句」了。

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