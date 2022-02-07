2050淨零碳排已成國際顯學，台灣湊熱鬧也不落人後。蔡總統在新春大年初一視察台電中央調度中心，宣示「台灣要繼續邁向2050淨零排放的目標。」

蔡英文自2016年執政後，多次強調「2025非核家園」的能源政策不變，讓台電加上一票能源專家學者言之鑿鑿地為之背書；然而，不久前，經濟部長王美花竟厚著臉皮說2025綠能發電占比20%的目標無法達標。根據經濟部報告，2025年綠能、燃氣發電占比所出現的6個百分點缺口，將全部由燃煤發電補上，因此煤電占比將會增為33%，如此一來，2025年的碳排會比原先的設定多了1500萬噸。

從2016年5月到2022年1月，也不過短短5年半多一點，蔡政府的能源政策就跳票了，蔡英文此時此刻談及近30年後的2050要淨零碳排，這樣的承諾有多少可信度？更何況，台灣在2025年就核電歸零，但綠電最多只有15%，屆時85%得依賴化石燃料發電，從現實面來看，25年之後的2050想做到淨零碳排簡直是天方夜譚。

根據國際能源署（IEA）「全球能源部門實現2050年淨零碳排路徑」指引，2050全球的再生能源發電占比是88%，台灣是80%；全球核電是8%，台灣是0%，全球無CCS（碳捕捉與封存）的燃氣為0%，台灣為10%。在這樣的情境下，台灣要如何在2050年做到淨零？

全球再生能源占比是從2020年的29%提高到2050年的88%，成長203%，台灣的再生能源占比則是要從2021年的5.5%提高到2050年的80%，漲幅須達1355%，可能嗎？就算台灣卯起來拚，以太陽光電和風電為主的再生能源也不可能無止境發展，光電有土地面積的限制，風電有風場的限制。德國是全球太陽光電裝置容量最高的國家，若依照蔡政府的能源配置規畫，根據清大核工特聘教授李敏的估算，那台灣單位面積光電裝置的密度將會是德國的4倍，地狹人稠、生態環境脆弱的台灣做得到嗎？

再說，近年來為了大量裝置太陽能板和開發工業區，蔡政府四處徵收農地、綠地、漁塭、埤塘等，加上違章工廠就地合法化，可以預測，台灣森林和土地的「碳匯」必將大減，這當然不利於台灣整體的減碳效果。事實上，根據環保署2021年10月發布的《國家溫室氣體排放清冊報告》，近30年來，台灣林地除碳量持續減少，另一方面，要如何處理太陽能板壽命結束後的汙染問題，目前只知急就章推光電裝置的蔡政府，也根本沒有長遠規畫。

由於優良的陸域風電選地已幾近飽和，離岸風電成為蔡政府推動綠色能源的重頭戲，再加上某國際工程顧問公司曾發布一項調查宣稱，世界風況最好的20處離岸風場，台灣海峽就占了16處，更是給了蔡政府瘋狂開發離岸風電的超強動力。然而，因新冠疫情及每年海上施工期只有4至10月間的半年等因素，台灣離岸風電的進度嚴重落後，今年底原定累計併網容量應為933MW，實際完成約365MW，達成率不到4成。此外，今年風力發電量占比較去年同期不升反降。

離岸風電除了進度落後可能危及金額高達千億元的銀行融資債權外，第一階段遴選制的躉購費率每度電5.8元過高，也是全民長期的負擔；而風能開發所隱藏的環境成本未得到妥善處理，最終一定會衍生社會問題。

從上述分析可知，蔡政府的能源政策可行性非常低，何況2050淨零排放目標，根本就是一場畫大餅的騙局。

（作者為資深媒體人）