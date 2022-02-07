2021年的新趨勢關鍵字，大概非元宇宙（Metaverse）莫屬。去年8月，祖克柏在受訪時就提到：「元宇宙是網際網路的後繼者。」10月底他更將「臉書」（Facebook） 母公司更名為「元宇宙」（Meta）。但2月3日Meta 股價暴跌 26.4%，原因是蘋果的隱私權調整及來自TikTok等對手的競爭加劇，可是祖克柏仍看好元宇宙。

元宇宙的英文翻譯是後設的宇宙或超越的宇宙，表示是現實宇宙之外的一個新宇宙空間。通俗的理解就是可以讓人類親身體驗的虛擬現實世界。元宇宙將新打造一個空間，可以涵蓋食衣住行育樂，所有虛擬的行為通通可以在這空間裡運作。要進入這個空間，也可以用虛擬化身（AVATAR）來代替本尊拋頭露面。

元宇宙強調虛實整合，其技術核心是VR（Virtual Reality虛擬實境）和AR（Augmented Reality擴增實境）。VR技術是透過電腦來模擬具備整合視覺與聽覺訊息的3D虛擬世界，讓你身歷其境，沉浸在其中。AR技術則是將現實擴大了，是在現實場景中疊加入虛擬資訊。例如在自拍時，馬上可加上鬍鬚、墨鏡，或以老妝或卡通人的虛擬方式呈現。因此元宇宙世界是無限的，充滿了無盡的數位潛力。某些行業也已經有具體而微的呈現。

休閒旅遊業由於疫情影響，亞馬遜、Airbnb等公司都紛紛推出了線上虛擬旅遊服務。除了一般的影片介紹，現在已經有不少的風景可透過戴個 VR 眼鏡和耳機進行一個沉浸式的旅遊。其實對於老年人，旅遊的舟車勞頓是最大的體力考驗，而對於年輕人，預算是最大的限制。可是如果可以把大山大水搬到你面前，對老人而言是真實而又無危險，且不費體力的遊覽，相信很多銀髮族有絕大的興趣。對年輕人而言，立即走遍世界各地，感受各地的風土民情，參加演唱會、球賽、擴展人生的體驗，那是多大的期待。甚者，邀請遠在天邊的朋友一起活動，元宇宙的臨場感有身歷其境的感受，形成一輩子終身難忘的回憶。演唱會、婚禮等舞台布置，過去都需一次性場景的巨大浪費，元宇宙的虛擬技術卻會讓我們得以瞬時移動地徜徉在海上、森林或是外太空。

又例如教育培訓業，五、六年級生在學校一定寫過作文，假如教室像電影院呢？1990年代後學校就有了視聽教室，後來幾乎一般教室都配備了投影機，應驗了教室像電影院。元宇宙的時代想要學習唐朝的歷史，就直接進入一個逼真的長安城，要學李白的詩歌，就可以跟著李白飲酒賦詩百篇；要學習修車就直接在教室虛擬操作，所有的工廠、商店實習都可以進入虛擬世界裡完成真實的訓練。沉浸式的體驗比傳統的工作場所進行培訓更加有效率。在教育領域上，還能夠依據學生對科目的反應做出適當調整，在學生聽不懂的時候添加額外說明，對每一個學習者都可以充分地因材施教。

至於遊戲業，目前的遊戲場景已越來越逼真，在三維空間的虛擬世界裡進行遊戲，科技影音整合相當震撼人心！而且在互動遊戲下，玩遊戲者成為遊戲的一部分，沒有腳本，沒有人物定位，各路玩家各自發揮，有很多意想不到的結果。最新令人趨之若鶩的是與現實生活各種不同的對應或超越遊戲。在遊戲中買地建房，藝術家可辦展，平民可交友遊玩，這種天馬行空的玩法反而造就精美的私人場景布置，絕妙的遊戲環節設計。在元宇宙概念下，遊戲經濟能在區塊鏈上以NFT（Non-Fungible Token，非同質代幣）的形式進行交易，衍生出更複雜的經濟行為。

在元宇宙的互通開放概念下，遊戲中的貨幣也可讓玩家在現實生活交易，遊戲中的音樂、角色、設計元素也可能在NFT市場中流通，供遊戲玩家購買收藏。遊戲中的角色也可藉此穿梭到另一款遊戲中，讓遊戲之間產生更多連結與樂趣。

元宇宙真正要打破的，是網路世界的藩籬。雖然不少人認為元宇宙太遙遠，但說不定再幾年光景，我們就能迎來那樣的世界。

（作者為中信金融管理學院講座教授、國立台灣大學經濟系名譽教授）