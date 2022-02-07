在美國號召「外交抵制」下，外界對上周北京冬奧開幕式上有哪些國家出席特別注意，全球媒體焦點都放在俄羅斯，但實際上更有深意的是：中東重要國家領導人的出席。

這次出席北京冬奧開幕有22個國家的領導人，大部分民主國家領導人都未與會，出席的領導人多被視為「專制國家」，例如俄羅斯與中亞5國等。但中東幾個主要國家：埃及、沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合酋長國領導人的出席，則不同的意義。

傳統上中東被視為美國著力深、全力要保衛的勢力範圍，除了地緣政治因素外，中東產油也是美國能源與經濟的命脈，中東主要的大國如埃及、沙國更被認為是美國在中東的「代理人」。

不過，悄悄地，這個情況已經有變化。近因當然是美國從阿富汗撤退、結束在伊拉克的戰鬥，讓中東國家覺得美國從此區域撤退，注意力放到其他地區了。更早已發生的原因則是大陸已是中東許多國家最大的貿易夥伴、最大的能源購買者。

反而美國因頁岩油成為全球最大產油國，能源不再依賴中東，甚至有出口能源的能力，再加上美國發展綠能、去石化能源的政策，就某個角度而言，美國與中東在經濟關係上已沒那麼密切，甚至可能成為競爭者。中東國家與大陸走得越來越近，是合理的發展。

中東國家還是會繼續與美國保持良好關係，但美國已難在此「號令天下，莫敢不從」了，譬如美國壓迫阿聯抵制華為，結果阿聯擱置了購買美國F-35戰鬥機的合約，改買法國戰機，由此可見一斑。

中東國家領導人無視美國「外交抵制」的呼籲，出現在北京冬奧開幕式上，或許可視為一種隱形的「中美勢力交接」吧。