去年11月中共在十九屆六中全會發表《第三份歷史決議》，提出《新時代黨解決台灣問題總體方略》後，「總體方略」的說法一再被提出，如今已成為檢驗今年中共二十大提出「對台新綱領」的前奏曲。對台新綱領和過去中共總書記習近平所提的論述有何不同？兩岸可能「共議統一」嗎？外界不免睜大眼睛看。

去年底《總體方略》提出後，新華社多次引述權威專家解讀其中涵意，並提到五組關鍵字：國家統一、民族復興；結束政治對立、實現持久和平；寄希望台灣人民、反對台獨；融合發展、共同市場；文化傳承、心靈契合。年初中共召開「對台工作會議」，再提「總體方略」，顯見「新綱領」將成為未來5至10年中共對台政策新論述，內容可能是習近平執政10年對台論述的總結，也可能擘畫具體而微的遠景藍圖，但其中卻隱含值得台灣關注的發展動向。

首先是按既定步調建構單方解決台灣問題的新機制。大陸學者周志懷提出這一制度性安排的觀點，認為一旦民進黨今年「九合一」及2024選舉再勝選，「一黨獨大」格局將固化，兩岸形勢將更嚴峻。

「單方建構」既是假設兩岸形格勢禁，不可能透過談判桌解決問題，也是毛澤東「戰略藐視」的自我實踐，卻不影響「民主協商」及「共議統一」的提議。趁北京冬奧開幕式大陸政協主席汪洋會見洪秀柱，再提「民主協商」便是明顯例證。

其次，兩手過硬，剛柔並濟。新華社所提關鍵字，預示中共二十大設定的對台新綱領將硬的更硬、軟的更軟。如軍機持續繞台，不排除進一步飛越台灣領空及外島，並排除西方敵對勢力進入；鎖定獨派更精準打擊，提出法理制裁等方案；與此同時，擴大「惠通情促融」政策外，外界最關注北京如何就「結束政治對立」提出新方案，直搗黃龍解決「中華民國定位」問題。

其三，強化對美鬥爭。美國近年不斷擴大印太司令部規模，今年將建立「印太經濟框架」，但美國通膨持續上揚，失業率攀升，總統拜登民調不斷下探，內外情勢似驗證習近平說的「東升西降」；烏克蘭爆發危機讓拜登左支右絀，一旦民主黨期中選舉大敗，拜登更無力處理中美台問題。直白地說，登頂的習近平提兩岸治理新格局，在美國面臨內外困境之際，拜登不僅無暇他顧，「台灣牌」力道也將明顯弱化。

整體而言，兩岸短期內不致再現當年的「台海危機」。從國台辦主任劉結一、海協會副會長孫亞夫近期談話可知，「武統」與「和統」從來就非對立面，而是辯證式統一，互為表裡，相互作用。新一年，北京或軟硬兼施，甚至提「共議統一」，官方或再釋新構想或具體步驟，但頂層設計也要時間來實踐。若不踩《反分裂法》紅線，美國在台不駐軍，兩岸將暫時西線無戰事。

（作者為資深媒體人）