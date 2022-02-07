行政院6日宣布，即日起至4月底為止，免徵進口玉米、黃豆、小麥的營業稅；奶油、烘焙用奶粉等進口關稅減半；另加碼調降汽油貨物稅每公升1元、柴油每公升0.5元，天然氣民生用戶及桶裝瓦斯也凍漲。但這場遲來的「政治秀」，不僅得不到掌聲，也很可能不會有效果。

依經濟學原理，會影響物價的因素來自「供給」和「需求」兩方面。當物價在上漲趨勢下，若要讓其不漲，可以設法「減少需求」或「增加供給」，或讓兩者同時發生。本次物價上漲趨勢的形成，一般認為是同時來自兩方面：美國為恢復疫情下的需求，增加了大量貨幣供給，這些貨幣外溢到世界各國，包括台灣而讓本地的需求增加；而供給面則是台灣大量的民生和能源供應要靠進口，大宗物資和石油、天然氣在全球價格上漲之下，造成台灣的供給成本增加，進一步帶動物價上漲壓力。

要讓台灣的物價不漲，同樣必須從減少需求和增加供給著手。減少需求一般是要提高利率（情況特殊也可用「配給」來控制），降低企業和個人借貸和市場流通的貨幣數量，但擔心效果太過強烈，故政府目前還在觀望。

另一個途徑就是增加供給，可惜在國際商品的價格大漲之下，因多屬民生需要、難以大幅減少的進口品，根本無法用「增加供給」來解決問題；除非增加本地供應，但石油、天然氣、黃豆、小麥、玉米等台灣根本無蘊藏或難以增產，因此大概只能提高其運作效率、控制需求來舒緩漲勢，例如用省油車和多用稻米等。

台灣這波物價上漲，既然主肇因是進口的物資漲價，政府其實難以著力。行政院最近兩波控制物價的作為，基本上是一場「政治秀」，是做給長期習慣凡事都要政府有所作為的台灣民眾看的，實際效果極為有限，甚至根本不會有效果。當營業稅和關稅調降的幅度，和進口成本上漲程度相比根本微不足道，而且只是短期幾個月的話，商家會因此忍氣吞價、放棄調價嗎？

而既然是一場「政治秀」，表演的時機和技巧就很重要。時機必須在民眾正殷殷盼望「大有為」政府有所作為之時，要能順應民意撒下「及時雨」，而且雨量即使非「沛然莫之能禦」，至少也該足以消暑解渴，方能滿足大眾「大旱望雲霓」之飢渴；否則民眾必認為效率既不彰，量能又小氣寒酸，引發之「民怨」可能還超過收買人心之效。也因此，這次行政院的對策幾乎聽不到掌聲響起，還有網民酸說「物價漲完了才講，行政效率真好！」。

此外，台灣和東亞鄰國相比，早已是先進經濟體；若以購買力（PPP）評估，人均國內生產毛額（GDP per capita）更是領先東亞各國（僅次於新加坡、香港，超越日本、南韓甚多），加上台灣並非石油產國，卻刻意讓汽油價格「維持亞鄰國家最低價」，動輒就「凍漲」油價，不讓促進使用效率的「調價公式」運作，是愚蠢且不合邏輯的作法；除了盲目討好選民，只是用全民資源補貼用油大戶製造浪費，絕非先進國家的作法，早該廢除。

而最近的「蛋荒」，更凸顯農委會的效能亟需大幅改善，這也是消費者在「支付」管制陸方農產品進口的「成本」之一，政府應考慮調整政策，既可迅速解除蛋荒，又可改善兩岸關係。（作者為華梵大學兼任特聘教授）