春節過後，藍綠陣營都將展開年底九合一選舉的布局規畫，特別是台北市長柯文哲及桃園市長鄭文燦將卸任，民進黨人選仍尚未明朗之際，蔣萬安披掛出戰台北市的可能性高，已然為藍軍年底的布局搶占先機，原本藍大於綠的桃園也應為國民黨部署的重中之重，故提名規畫應該和台北市連動考量，以為犄角之勢，勝率才高。

首先，蔣萬安雖有勝選機會，但風險也明顯。第一，柯文哲力挺黃珊珊，黃也有行政經驗，防疫做得不錯，支持度向來都有十幾個百分點；民進黨若徵召衛福部長陳時中出戰，勢必資源及精銳盡出全力輔選，藉議題炒聲量，陳的支持度還可能拉高，在三強鼎立下，蔣「脆弱的優勢」便有被反超的風險。

第二，蔣萬安對民進黨的攻堅火力不強，難聚焦版面，太過溫良恭儉讓，特別在藍軍士氣低迷時，蔣未必能滿足支持者能戰敢戰的梟雄想像，況且當綠軍攻堅火力拉高時，蔣若仍只四平八穩地回應，在媒體上更有被邊緣化的風險。是以藍軍若能在桃園提名強將，能和蔣一定程度互補，當然是降低風險的合理操作。

藍軍要找攻堅桃園、能和蔣萬安互補及相互拉抬的強將，其實不難，韓國瑜或許就是選項之一。畢竟韓若參選，以其現今能量未必沒有勝選機會，若選上桃園市長他便不會再選2024大選，藍軍的總統候選人協調能更單純。若韓選不上，就凸顯他已無實力，及早退出江湖，同時斷了韓粉的懸念，也是好事一樁。

但日前韓國瑜明確稱不選2022，對2024卻說「未來不曉得」，就凸顯他對總統大位或仍有企圖，要他出戰等於立即面對「被綁住」或「退出江湖」的選擇，韓或許還真沒這個勇氣。

除了韓國瑜，或許藍軍的百萬網紅羅智強也可成為出戰桃園的黑馬。畢竟羅具全國知名度，網路聲量高，幾乎是藍軍中戰力最強的政治人物，他若能戰桃園，除了能和蔣在攻防上互補，他倆都是中壯派，造勢與行銷操作上也易於合作與相互拉抬，更有助於強化藍軍中壯接班的意象，給支持者鼓舞與希望。

再者，北桃連動布局也較能拉出戰略縱深，讓原本有利於藍軍的北台灣板塊優勢再放大。畢竟新北市長侯友宜政績明顯，連任機會高，而在柯文哲政績不明顯，鄭文燦幾次陷於疫情風暴，聲望下探之際，若藍軍北桃都能提名具全國知名度且能相互拉抬的強將，除勝選機率增高外，侯勢必樂於和北桃候選人強強聯手，這股有利於藍軍的正能量除可能擴散到周邊縣市外，對藍軍議員候選人也是利多，更有助於總議席擴張。退一步看，若是要和民眾黨談合作，國民黨的籌碼也變多，就算不合作，也能壓制民眾黨在各選區的破壞力，強化主場。

最後，北桃連動布局也能為國民黨主席朱立倫做損害控管。畢竟針對之前連敗，朱仍無讓人有感的具體負責之舉，既不承諾不選2024，對於外界親征南台的建議，也沒反應與意願，全無氣象一新之感；倘若朱能在北桃兩都的布局中跳脫傳統框架，導入新思維，把羅智強納入考量，一可拉高戰略宏觀格局，二可建構惜才、愛才的形象，三也能凸顯自己對年底布局煞費苦心，或許還能慢慢緩解討厭朱立倫的氛圍。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）