2012年10月，我在台灣東華大學交換，參與了「民主台灣」研習營。這是行政院大陸委員會委託中華青年交流協會，為促進兩岸學生交流互動，深入認識台灣多元文化發展現況舉辦的活動。

No.1

總統府和立法院：開放的權力核心

我們的行程從台北出發，大陸的學生首先一起去參觀了總統府。聽志工大叔講解，正大門僅供總統、副總統及晉見的賓客進出，其餘人員均不使用這道門。不過也有例外，那就是假日開放參觀時，民眾可以由正大門進入總統府，這是一種禮儀待遇。

在一樓陳列館，看到被美軍轟炸後的總統府老照片，看到年輕時的小馬哥為蔣經國先生做翻譯的老照片，志工大叔歡樂地笑談：「現在他滄桑了，此刻就在三樓辦公室被工作摧殘著喔。」

穿過巴洛克式的高大建築，樑上精鑿細琢，空間氣派明亮，內外雍容，遐邇善末。越過紅牆走廊，觸摸天庭的陽光，抬眼看到十一層樓高的中央塔樓，覺得離馬哥似近非遠……

立法院的行程則更為豐富。

那裡就像沒有圍牆的法律微觀世界，到處都是記者和攝像機，霸佔著每個有可能捕捉到新聞的角落。我們帶著參觀證，進到大會議室，系統學習該院的組織結構、人員配置、辦事流程……還聽到幾個政黨的交鋒，「必須退讓」時就必須退讓，「必須選擇機會前進」時必須前進，這是一種火候的拿捏，需要對目標非常清醒、非常冷靜，不過，他們之間往往因政見不合，成為彼此需要應付的驚濤駭浪。

從國民黨黨團辦公室、民進黨黨團辦公室等「心臟」地帶前面走過時，正巧有一項議案在討論中，我站在門口靜聽了一分鐘。那六十秒鐘如此短暫，卻讓我產生了長時間的時空交錯感，這就是傳說中各政黨政要的聚集地，也是言論絕對自由的地方，甚至當我看到黨團門口的打印機，都不免崇拜這台機器——它吞吐的是紙張？不，是民意！

此時，有小夥伴弱弱地提問：「電視主持人或普通民眾公開責罵台灣領導人到什麼程度才會引起關注？針對領導人怎麼樣的行為才算是違法呢？」我聽到了回答，也許是第一次真切地擁抱「言論自由」四個大字。只聽那位議員回答：「對領導人的公開進行人身攻擊其實司空見慣，沒有人因此受到處罰。但如果有民眾放言要炸總統府，或者提前『通知』我們在某條街道要襲擊領導人，類似這種言論，才會被追究責任。」尺度之大，令大陸小夥伴們目瞪口呆、而愈加有噤若寒蟬之勢。

No.2

「二二八事件」：民主的曲折進程

在權力的核心地盤，有這樣的民主空間，離不開台灣的民主權利鬥爭，我們參觀的 「二二八」公園就是一處象徵。

「二二八」公園原本叫台北公園，為撫平歷史傷痕，促進族群融合，公園更改為現名。這裡是紀念台灣民主發展歷程的一個重要場所，裡面彙集了為民主而犧牲生命的前人的名字和事跡，其中的一面牆全部是為自由而戰的「戰士」。

兩名志工大叔為我們講解公園的標誌性雕塑——戟。遠看就是一支沖天的箭頭，代表憤怒即將衝破天際。座底有水流動，代表民主思想生生不息，這用鮮血換來的自由民主，要為之珍惜，可謂寓意深刻。

當時國民黨政府對民眾高壓管制引發「二二八慘案」是台灣近代史上最重大的歷史事件之一。中日戰爭後, 來自大陸的軍政人員, 對舉目皆是日本風格的台灣深感彆扭，進而生起排斥歧視的心態，並時常抱有優越感，以征服者、勝利者自居，對待人民驕縱專橫。而長期在日本統治下的人民，對於相對落後的中國社會現況、教育、法治、觀念、衛生、習慣等缺乏瞭解，導致由原本的滿懷期望漸漸轉變成深感失望。

1947年2月27日，台北市發生一件私煙查緝血案，激起當地抗議浪潮，2月28日，台北市民為前一天軍警打死商販而罷市、遊行請願，並聚集台灣省行政長官公署抗議，遭衛兵開槍射擊，當局逮捕近萬人，激起民眾憤怒，爆發了大規模暴動，該事件被公認為台灣百年來最大的政治傷口。

志工用平靜的語氣講完這段歷史，帶我們走進原「台灣廣播公司」舊址組建的「二二八」紀念館，裡面還保存著當年播音的設備、珍貴稿件、文獻、舊照，並有一處專供後人抒發感想的留言薄，不少大陸營員都駐足留墨，寫下了對那段悲情時刻的追思。

被定為「和平日」的2月28日當天，當局及各界都會舉行各種活動紀念這一影響社會數十年的歷史，呼籲尋求和解，追求和平，但也正是這一天，成為其他黨派無情攻擊國民黨的絕佳時間。不過，安撫與慰藉往往歃血為盟，殺戮與諒解從來狼狽為奸，平日裡信仰與政府相安無事，紀念日那天痛陳與遺忘混為一談。現在的公園，很有生活氣息，古榕樹上站著白鴿，小朋友和松鼠相互追逐，這裡後來也成為著名的「同志聚會地」……雖然是為紀念痛苦而建的公園，但最終痛苦還是煙消雲散。（待續）（糖糖/東海大學交換生）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）

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