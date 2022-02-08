No.3

宜蘭：基層的政府和議會

在研習營的進程中，我們還到了宜蘭旅遊的熱門觀光景點——宜蘭縣政府。政府變景點，挺意外的吧？

許多政府機關與民意殿堂向來以門禁森嚴、嚴肅呆板的感覺示人，宜蘭偏偏打破傳統，率先引入「綠色政府大樓」的概念，不用圍牆，打造了樹木成蔭，綠色大地、小橋流水與優雅紅磚建築交相呼應的自然公園。整組建築仿造了宜蘭厝，注重保護和發揚本地一些特有的文化，室內則用玻璃屋頂，陽光盡灑，辦公室是別具特色的宮廷式裝飾，迴廊幾許，典雅端莊。我想公務員們肯定很樂於工作於這麼美的空間。整個政府24小時對外開放，任何人都可以進入參觀，週末無休。就這樣，縣政府意外成為「溫潤的生活據點」和「網紅打卡地」。

更誇張的是：從「縣長」辦公室到公務員辦公場所，都是低矮透明的玻璃窗，既增加室內采光，又給人公開透明的行政氣氛。路過的人能很容易看到辦公情況——不必給觀者留有遐想空間，就是一片坦誠坦蕩。假如你來辦事，請放心，沒有警察保安攔阻。門難進？臉難看？不存在的。

如果你不知道要找哪個部門，那也不打緊，大廳一頭就是開放的服務中心，那裡有志工專門為您竭誠服務。他們會告訴你流程，會幫你列印複印，還會代叫出租車，甚至你緊張了，他會幫你免費測一下血壓。

開放式辦公是一種真正的自信，別不承認，衙門的「難進」都是害怕的表現。究竟哪裡得罪了民眾？無法說服自己？自信何來？以至於警衛像盯賊一樣盯著路過的人，有種從心理上就預設的為非作歹。

宜蘭縣議會大樓包括地下一層、地上五層，工程花費7.6億新台幣，擁有健全的民意展示及生活機能。我們在議會大廳合影后，去議場近距離拜會國民黨和民進黨的兩位議員，聽他們辯論，頓時覺得在電視上看到的激烈場景，如此相似。

民進黨議員的語速明顯比國民黨議員快，有些特殊詞彙也需要再三體味。其實有些東西看第一眼和看第二眼是不一樣的，他們都是為了台灣更好的發展，哪怕台上爭吵，台下也都是不錯的關係。也有極端個例：罵人=互捧，有的議員們私下的關係微妙，有的媒體也喜歡會表演的議員，因為有話題可表。

議員說了一句：「來自國內的同學」，看得出，因這一句話，大陸營員們很開心。繼續聽下去，發覺台灣公民對公共事務的關心超過我們的想像，比如環保、公民監督。舉一個我看到的環保NGO的例子：花蓮與台中之間坐落著中央山脈，如果修建隧道，會大大縮短行車時間，但經過環保測評，認定貫通隧道會嚴重影響當地生態，污染源、敏感區、二氧化碳排放量等這些是基本數據，其中一項「鳥類生存」令人印象深刻，大意是：瞧，本NGO組織觀測那個鳥窩原本有6隻鳥，但噪音一來，鳥兒竟減少了1只，這哪行？以後破壞了山體，將一隻不剩！

No.4

結業：重新認識「民主」和台灣

在最後一天下午小組終極報告上，作為第六組的隊長，帶領每位隊友都做出了應有的貢獻，看見組員洋溢著開心的表情，辛苦也是值得。結業的下午，副秘書長髮給我們結業證的那一刻，全場沸騰！

營員們不僅收穫了知識，還收穫與台灣、大陸同學的友誼（北清、南開、浙大、台大、成大、輔仁……），彼此交流，體會頗多。這四天，每人、每天必須進行小型公開演講，用自己的參與來增加思考。因為不思考，就不會有深度，假如一張嘴就丟人，還不如閉嘴。對比、轉化、再對比，仁者見仁，智者見智，不失為一次對「台灣民主」四個字的再認識，留下了對「民主」二字天馬行空的想像……即便研習過後、即便遊學過後，大家就似奔走四方的魚，可，如果有另一方天地，我們也會再次義無反顧得跳進它的懷裡。

後來，在離開台灣母校歡送會上，作為代表發言時我曾說：「只是利用半年時間在台灣玩樂，則是荒廢時光。」 所以，入選「民主台灣」研習營對我而言具有重要意義，經歷是寶貴的、是積極且具思想內涵的。整整四天，貫穿始終的是「以人民為中心」和「把人民置於首位」，它仍時刻指導著我、守正著我，從行為到規範，無一不成表率，從未忘記。

直至今天，看到十年前行政院陸委會的宣傳語之一——開大門、走大路（陸），這個諧音哏，展示出彼時台灣對兩岸交流的自信和勇敢；看到陸委會主任委員賴幸媛的致辭，也能體會對岸友好的態度和相向而行的精神。

而今，台海關係緊繃嚴峻，大陸居民赴台自由行暫停，大陸學生赴台升讀暫停，青年之間的官方交流橋樑被折斷，種種無形的高牆一一築起……不由回顧十年前，一次次勾起那些美好往事，相較之下，更覺唏噓，以此為記。（全文完）（糖糖）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）

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