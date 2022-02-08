長達九天的農曆新年長假已經結束，除夕之前我們經歷金融市場劇烈震盪的挑戰，各種末日預測佔據國內外媒體的版面，包括美國聯準會大幅升息、國際油價挑戰100美元、破壞式創新的女股神凱薩琳伍德投資持股慘跌、以及中國農曆年消費疲弱、房地產成交量急縮等利空消息，而年假期間的2月3日，改名Meta的臉書發布財報，雖然營收盈餘沒有重大衰退，但股價竟然出現一天重挫最高26.19％，寫下總市值單日蒸發2,371.17億美元的歷史紀錄，由於台北股市提早在元月26日就封關，前後長達11天的休市，堪稱近年最讓投資人煎熬的春節長假。

雖然市場驚魂未定，不過，非常可能我們已經度過劇烈調整期的高峰，台灣受到美國與中國經濟震盪的衝擊，在美國方面，影響美國經濟最重要的三個變數：經濟增長、通貨膨脹、以及一切罪惡的淵藪：COVID疫情，都已經或是正在度過高峰期，美國股市劇烈震盪預先反映了高峰的衝擊。

另外，北京政府在去年強勢整頓互聯網、房地產、教育、娛樂業與香港市場，造成以騰訊、阿里巴巴為主的新興網路科技股價重挫，如今也已經進入清理戰場的階段，香港網科股不再下挫，北京冬奧也正在熱烈舉辦。中國與美國「通過洪峰」之後，經濟與股市將會進入一段休養生息的整理期，固然不容易再出現動輒倍數增長的煙火，卻也不至於頻繁出現崩盤的威脅。

造成當今全球經濟亂象的罪魁禍首，當然就是新冠疫情，以及各國政府為了防疫採取鬆緊不同的封鎖措施與巨額財政補貼，對實體經濟運行造成了極度的扭曲。雖然現在宣稱勝利或許還太早，尤其是台灣仍然緊抱清零，對於低重症、無死亡威脅的Omicron還是與前兩波的病毒同樣對待。但是，全球的COVID死亡率的高峰早已遠離，世衛組織統計的COVID死亡率高峰在2021年的元月，約為每百名確診者死亡3人，第二個高峰在去年的6月，約2.7人，之後就一路下滑，即使過去三個月Omicron在全球造成巨量的確診，死亡率已經降至萬分之一以下。

如今各國政府繼續高分貝鼓勵人民追打第三、第四劑疫苗，實則病毒變種已經流感化，最早開放的英國與北歐國家的政策或許對台灣沒有參考性，不過亞洲國家當中，2月5日日本單日確診突破10萬、韓國突破3萬，但是人民與醫界並無驚慌或是特別的因應措施，越南已經宣布提前開放邊境，自原訂的5月提早至3月底，不論如何，COVID高峰過去已是事實，經濟活動逐漸恢復正常將是2022年的主旋律。

另一個洪峰已過的指標就是通貨膨脹，美國的消費者物價指數年增率將在今年逐漸下滑，關鍵之一就是海陸運輸的價格已經回跌，美國聯準會預期在3月調升利率，宣示效應遠高於實質效應，經濟學家審視貨幣性通貨膨脹的重要指標是商業銀行放款餘額，美國商業銀行的放款餘額在去年底僅約2.5兆美元，遠低於COVID高峰時期的2020年5月的3.03兆美元（減少18％），也僅比疫情前2019年12月的2.36兆美元微幅增長5％，銀行放款需求的疲弱，顯示美國的通貨膨脹沒有長期續航力。

美國的物價上揚來自於通路成本倍增、以及川普對中國懲罰性關稅的轉嫁，並不是貨幣性的，聯準會資產負債表雖然因為購債而增長，卻沒有刺激到商業銀行體系放款增長，實質需求仍然疲弱，中國與歐洲的產能過剩問題也依然存在，美國財政部長葉倫宣稱2022年底通貨膨脹率將降回2％，她的預測雖然遭到部分與華爾街關係密切的經濟學家批評，不過美國通膨將在今年第一季高峰後回落，倒是共識。

2021年各國經濟增長紛紛創下數十年來的新高紀錄，主要也是受到COVID封鎖與政府為了平撫經濟損失採取天量財政補貼所造成的扭曲，以台灣為例，去年主計總處預估全年將繳出6.09％經濟增長率、寫下11年新高紀錄，而且平均每人國民所得達到32,787美元，一舉突破3萬美元大關，即將回歸正常的2022年不可能再創新高，國發會在2月7日的新春記者會引用主計總處的預估，今年仍將有4％以上的增長。

台灣的趨勢與世界各主要經濟體相近，都是去年創下歷史新高，今年雖然難免回落，但仍在長期平均線之上，經濟增長逐漸回歸正常，卻不至於出現重大的回落，總結就是高峰已過，動能仍然充沛，沒有乾涸的風險。

雖然國際地緣政治的壓力毫無鬆弛的跡象，但是，經濟的穩健前行是美國、中國、俄羅斯、印度、與各國政府共同的最高優先，北京當局掌控經濟的能力無人能質疑，美國Fed升息也以金融穩定為前提，估計市場在快速反應升息與新經濟公司股價過高的調整後，2022年相較於2021年，戲劇性的意外理應更少，更為風平浪靜。