6日東引島上空發現一架不明飛機，引起民眾恐慌，向連江縣警局報案，警方立即通報軍方，陸軍東引地區指揮部直到晚間才回應，發現不明飛行器掠過區域上空，即依規定應變處置，經比對研析，該機為民用型定翼雙槳飛行器。

這個被動說明，與歷來共機進入西南角防空識別區事件，國防部總是主動發布新聞稿，說明機型、航跡，以及我軍應處方式，應對模式完全不同。大陸軍機僅是進入防空識別區，尚未到達領空，就如此高度警戒，這次飛機直接進入東引上空，卻僅由指揮部對外回應，且內容含糊不清，有何內情，啟人疑竇。

東引島不大，但在國軍多年經營下，已有一定的戰力。防空方面除了空軍的戰管雷達、防空飛彈連外，指揮部也有直屬防空連，配備野戰防空飛彈及對空射擊武器，並不是沒有手段應付不明航空器，問題出現在指揮程序。

過去外島據點指揮官有「驅離射擊」的權限，但權限已被國防部收回，現在外島指揮官若判斷有驅離的必要，必須層層上報國防部，等長官下完決心，人家飛機早就離開防區了。兩岸關係緊張，或遭敵突擊，這筆帳要算誰的？

西南角已門戶大開，如今要是東北方也讓共機如入無人之境，南北一起箝制，將使我們疲於奔命，豈不更加危險。國防部應授與外島指揮官臨機應變的權責，不能讓中共飛機任意飛越我外島，國防部若不能保護東引島空域，不遠的將來，大陸軍機就會任意飛越本島上空！

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