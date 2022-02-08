為了彌補缺蛋之苦，民進黨過完年馬上又送了個大禮給大家，準備讓台灣民眾吃核食，喔，不！執政黨嘴裡所謂的｢福食｣。
不懂！為什麼一個政府非要逼她的子民吃｢毒物｣？萊豬大部分國家都不願吃、不願進口，蔡政府卻透過大內宣說是｢美豬｣，如果萊豬無毒，為什麼不大大方方直說是｢萊豬｣就得了？
現在好了，有一就有二，｢萊豬｣都能進口了，當然｢輻食｣也能順理成章進來，只要換個名稱就好了。本身是主管機關的衛福部長陳時中認為核災已過10年，食品規範應走向正常化。沒人會瞧不起牙醫，但連破口都搞不定的這位牙醫能徹底了解輻射食品嗎？
車諾比核災已過了30年，至今輻射汙染仍未消除，附近仍測到輻射量，當地居民必須吃著受汙的麵包、受汙的牛奶；福島核電廠災難才幾年？你告訴我們，是不是等隔代出現了「祕雕」，再說你會負責？
口口聲聲要廢核四、要｢非核家園｣，是啊！叫得多響？不准核電卻准核食，這是什麼邏輯？請告訴我！
我們欠日本什麼嗎？還是因為他們送了連自己都不打的AZ疫苗，我們就得全盤接受？
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