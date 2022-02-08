行政院挑在農曆年後開工第二天召開記者會，高調宣布解禁日本福島等五縣食品進口台灣，是不是刻意避開農曆過年前，擔憂引來觸霉頭的罵聲，等同蔡政府送給全民一份沒人想收的新年賀禮一般，不得而知。

可以確定的是，接下來行政院只消以一紙行政命令，就能「引福島核食入台灣海關」，讓福島食品公然販售。對某些捍衛健康人士而言，簡直像極了吳三桂引清軍入關的舉動，更別說這一紙行政命令的意義，已經從行政濫權昇華到了行政霸權的境界，比起民進黨自己當年在立院杯葛福貿的「半分忠」，可說是有過之無不及，滿是歷史的既視感！

回想百年前的日本帝國主義肆虐中國，在1915年當年對中華民國大總統袁世凱提出二十一要求，竟還要中國官方絕對保密。當時中國國力虛弱遇上日本以武力相要挾，袁迫於無奈宣布接受部分要求，還因此還落得萬世罵名。

如今的執政黨成日宣稱台灣經濟史上最佳，國際關係超越以往，似與袁世凱當年中國的國窮民困不可類比。為何仍執意開放福島核食進口？行政院說是為了換取加入CPTPP的談判籌碼。意思是全民應相忍為國才是。

袁世凱尚且忍受罵名，還讓「五九國恥日」成為全民記取教訓的紀念日；今日行政院宣布福島核食解禁，犧牲全民健康換不到任何實質利益，是否應該冠以「二八國恥日」？

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