閩南語俗諺：「生雞卵無，放雞屎有」，意指眾人都知曉的「做不出有用之事，只會惹事生非」！從「萊豬」、「蛋荒」到「核食」，一黨獨大、全面執政的蔡政府，其所表現的「只要是我喜歡，有什麼不可以」的霸道，讓9天年假後的台灣，充斥著滿滿雞屎味兒。

行政院記者會以「回歸科學證據原則」這麼一句諾貝爾等級的堂皇威武官話，在台灣還能被繼續用來唬弄民眾，也真的是個天外奇蹟！衛福部食藥署早於2013年11月27日即公開表示：「食品檢驗技術不斷提升，未來的儀器檢測感度會越來越高，屆時「將會有更多的食品，被檢驗出含有極微量的有害物質」，但是，不管多麼微量，那終究是一個「非常靠近零的值，而不是零」。

這就是今日「回歸科學證據原則」的難中之難！萊豬也好，核食也罷，都已不可能再達到純科學要求之「絕對的零」。易言之，對於「未檢出」萊劑、核輻射污染，或是「檢驗出含有極微量的萊劑、核污染」，蔡政府是希望台灣民眾，真能把「科學」二字視為「科學」？或只是又一次的「純文宣」！

試問：如果在生鮮、加工食品上，強制標示出「萊豬」、「核食」，將只剩下多少民眾會相信「科學證據」上的「未檢出」？倘若行政院、農委會、衛福部齊聲告訴民眾：某些生鮮、加工食品，雖來自「疫區」，但「未檢出有害物質」，然「寧可信其有」的民眾，可會傻到掏錢買單？

近來網上已在流傳：「最近鬧蛋荒，如果能再等等，就再忍忍，不要去搶購！因為缺蛋，雞被下很重的藥，農委會也沒查，最近的蛋若吃了，很容易得乳癌。」對於這一則似真若假的流言，其所產生的最直接效果，就是運用了民眾寧可信其有的心理，而暫不買蛋。

問題是：雞蛋很好認，一看就知，然民眾又有何能耐，可以自行辨識何者為萊豬、核食而讓自己有所選擇的，為自己與家人的口腹，做到「終極把關」？

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