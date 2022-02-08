台灣政府開放日本福島核災區食品在即，電視名嘴、日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，台灣在野黨人士稱「日本東北災區的食品是有毒的，對身體有害的」，他認為此說法對全體日本國民是一種侮辱。有疑慮、會擔心、不想進口，就被貼「侮辱全體日本國民」標籤，會不會太超過？

矢板明夫推演的邏輯是這樣的：一、日本政府沒有好好把關，讓有毒的食品在日本國內流通，甚至想賣到外國去，這是一個絕對的無良政府；二、日本的媒體完全沒有起到監督政府的作用，讓有毒的東西進到日本國民的口中；三，日本的國民頭腦都不清楚，天天吃這些東西也稀哩糊塗不抗爭，就是在罵日本人智商低。

質言之，矢板明夫這3個邏輯是他對日本政府、媒體、人民的評價，可不是台灣政黨人士的邏輯，如此黑台灣，徒增兩國人民傷感而已。若按照矢板明夫無限放大兩國矛盾的邏輯，福島五縣市產品有多少，日本1.25億人吃不完、全世界都不禁，只有台灣和中國大陸禁止進口，幾十億人難道還是吃不完？非要把世界唯二禁止進口者點名罵一罵。

台灣在野黨只想把關台灣人民的健康，誰在乎日本怎麼想？進口的食品做好科學把關，有毒、沒毒、有害、無害，親日無底線的民進黨政府全批次查驗如果符合檢驗法規標準，該標示清楚就標示清楚，不要「此地無銀三百兩」、「欲蓋彌彰」，最後又是產品標示遮遮掩掩、故意縮小到讓消費者看不清楚。這，哪有侮辱全體日本國民？

倒是矢板明夫也別只敢修理在野黨，民進黨蔡英文總統上任迄今6年才敢把兩年前公投反對的事再拿出來硬幹，怎麼不說執政黨智商低呢？說得更清楚些，是誰侮辱擔心孩子健康在兩年前公投中投下反對票的779萬人的智商呢？

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