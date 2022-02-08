核食、萊豬陸續入關，我國淪落到「只付代價，但不問對價」的次等地位。

依據日本籍資深媒體人早田健文先生採訪福島當地居民、輻射醫學專家的相關內容得知，日本官方對於核災食品檢測採取輕忽和甩鍋給民間的態度，在這樣的情況下，日本核食能夠有多少的安全性認證、日本政府是否能提供官方數據保證，令人高度存疑。

其次，我們自己的政府，從萊豬的議題開始，就習於採取突襲式/黑箱式/霸道式的手段，只打算透過一場記者會，或發表一篇推拖拉的演講(例如:推給時空環境不同)，就打算草草讓人民接受有風險的食物，甚至在本次記者會前一天，才匆匆公布最後一份核食風險評估報告，實在令人詫異。

2018年，人民用779萬票通過反核食公投，直接表達不接受核食的意旨，但現在的政府卻不理會，在沒有討論完善配套的黑箱作業下，時間一到就只打算開場記者會讓核食蒙混入關，難道這就是所謂的注重食安的政府？行政院甚至在核食解禁的預告記者會中，刻意提到有和「執政縣市」討論，試問，難道在政策擬定的過程中，非綠色執政的縣市就該被排除在外？

退一萬步想，國人吃了萊豬、吞了核食，除了號稱改善國際關係、表達積極爭取加入CPTPP之外，似乎也沒有具體的「對價」，於是我們很可能憑白無故吃了風險食物，讓別國的政客可以在他們的國家「驕其妻妾」或當成「他們的」大內宣政績，除了獲得外國幾句嘴巴上空泛的外交褒揚之外，其他似乎什麼都沒有得到，日本的核食問題也是如出一轍！

台灣如今淪落到，我們已經付出了代價，但只換來對方表示「我願意和你開始啟動談判」這樣空泛的口頭之利。今天記者會中，政府高官也明白表示開放核食「僅僅是有助於參與經貿組織，但並非充分條件」、「僅為排除障礙，但後續仍要努力划船」，這證明了我們即使自行開放，但是卻不保證能換到什麼。

日本食品每年進口台灣高達63萬批次，即使政府強調過去十年未開放日本核災食品期間，已經累積檢測18萬件且全部合格，但未來若開放核食，那麼，我們號稱的邊境檢查的103位人力、號稱每年7萬件的檢測量能，能否同時滿足日本福島等五縣市食品的逐批檢測以及日本其他地區的所有食品檢測需求？市面上要如何落實明確的標示或採用獨立的專櫃販售，讓民眾可以很明確的自行選擇要不要接受風險？我們的抽查/秘密客查訪機制為何？台灣民眾如何自行送驗有疑慮的核食？這些都沒有事先的完整溝通和說明，這是標準的黑箱作業。

政府很愛誇口台灣的國際地位提升，但今天的核食開放，讓我們已經淪落為：付出了代價，但是仍得不到「對價」的次等地位。（作者為前國民黨智庫副執行長）

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