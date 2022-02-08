隨著北京冬奧的開幕，美國也同時對北京的宣傳戰展開反宣傳戰。重點自然是圍繞在新疆的人權問題，大肆抨擊中國的「種族滅絕」（Genocide)政策。像CNN這種主流媒體還比成納粹對猶太人的種族屠殺事件，言之鑿鑿，說「已有許多證據」。經由鋪天蓋地的反中宣傳，美國表現地歇斯底里，失去民主政治應有的理性能力。

首先，我們拿美國對比的納粹反問，那場猶太人大屠殺悲劇有許多照片，請問美國超級衛星的先進偵測技術是不是拍攝到了新疆的毒氣室？或者冒著黑煙專門燒屍體的工廠？或者堆積如山遭到屠殺受害者的遺體？或者一群骨瘦如柴的倖存者？這些都是納粹種族滅?最常見的影像紀錄。既然把新疆比成納粹大屠殺，總該拿出一些類似的照片吧！結果一張也沒有，卻成天強調「證據很多」。而且，CNN 找的評論者都是來幫腔的，並沒有執行西方新聞界最堅持的平衡原則，邀請相反意見的人進行陳述，甚至連裝個樣子都免了。

這是徹底的道德墮落。為何如此呢？仔細觀察，從911事件後，美國人心理層面受到重創，情況就開始走樣了。小布希政府利用美國人民的愛國情操，以及急於報復的心理，發動了阿富汗戰爭。接著，又編造伊拉克擁有大規模毀滅性武器的天大謊言，發動了伊拉克戰爭。美國媒體配合政府，成天散布謊言，自我欺騙，敢說真話的少數人立即被打壓。美國民主體制逐漸失去理性思考、自我克制與修正錯誤的能力，這些都是民主最珍貴的價值。結果就是打了兩場近20年的戰爭，損兵折將，拖垮財政，製造了上百萬的國際難民。最後，還倉皇狼狽地撤離阿富汗，留下本世紀最難堪的一幕。

事實上，美國民主失靈最嚴重的後果並非國際政策的失敗，而是內部深刻的分裂，就如稍早英國《衛報》對美國政局評論文章的標題「第二次內戰已經來了，只是我們拒絕正視。」點出了問題所在，美國內部分裂已行之多年，並非新聞，但去年1月的美國國會暴動卻是不同的層次。本質上，它是由敗選的現任總統所鼓動的一場失敗的政變，成為憲政體制崩解的前兆。

事實上，一般美國人已經感受到內戰的陰影，而且有一股深深的恐懼感。可是美國政府、政界和媒體菁英卻假裝沒看見。他們對外繼續高姿態，成天對潛在對手警告這個、催促那個，然後陶醉在一群小附庸的飛吻叫好聲中，自我催眠，自視為世界的絕對道德中心，以作為面對內外危機之道。

美國瘋狂宣傳新疆的「種族滅絕」是赤裸裸的世紀謊言，由於謊言過於空洞，顯得可笑，在國際上宣傳效果有限。最明顯的是，世界回教大國無論遜尼派或什葉派，如印尼、沙烏地阿拉伯和伊朗等，都派出要員出席支持北京冬奧。儘管如此，所謂新疆種族滅絕有如伊拉克戰爭的大謊言那般，會有一項真正重大的影響，即嚴重低估國際對手對抗美國的決心與能力，拖延處理內部危機，最後最受傷的是美國自己。而且，由於這次面對的是世界級強權中國與俄國，美國的內傷將是沒有底線的。