國民黨前主席洪秀柱與中共政協常委汪洋對談，肯定「反獨促統」，這是否代表現在國民黨的立場，就略顯尷尬。洪前主席是政壇的真君子，是真正對台灣有遠見的政治人物，但無論從選舉或政治道德的角度，筆者以為國民黨應該反獨，不該急於促統。

反獨，是台獨違背台灣人民的利益；不急於促統，是因為統一與否，來自兩岸人民的共同決定。經國先生曾提出「一國良制」，簡言之，兩岸只有在主客觀條件接近的時候，才有可能統一在一個良善的制度下；而台灣不至於為了「追求統一」，應該停下來等大陸追上。

雖然大陸在經濟總量上遠勝台灣，但人民的平均生活水準，台灣還是有著優勢；如果有一天大陸追平台灣，那麼兩岸自然而然就統一了。對大陸來說，「促統」是繁榮、進步；對台灣來說，「促統」則是停滯、蕭條。

當然，按照現在大陸的發展趨勢，再過一、二十年，或許追平、乃至超越台灣是無可奈何之事，但無可奈何是一回事，台灣的任何政黨，總不好以「被追上」為目標吧！

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