我國經濟去年在高科技產業暢旺的外銷帶動下，創下近11年來最高的成長率。對今年的GDP表現，專家大都審慎樂觀，投資與出口或許比不上去年亮眼，但因全球對電子產品及半導體仍有強烈的需求，這些產業正是台灣的強項，出口表現不會差，充分證明我們在全球供應鏈上的一席之地，確實值得國人驕傲。

海島防衛 軍備花大錢

在亮麗的成績單背後，卻同時存在暗黑的現象與問題。GDP成長率雖然高，但能夠賺錢的大抵為科技業、房地產等少數行業，疫情對旅遊業、餐飲服務業以及實體店面營業造成嚴重的影響，偏偏這些行業提供的就業機會遠多於高科技產業，造成年輕人就職困難，即使找到工作，卻普遍低薪，形成買不起房、結不起婚，目前嬰幼兒托育政策又不完善，以及精緻教育造成父母莫大的壓力，出生率自然直線下降，產業發展失衡已釀成國安危機，執政當局不可不重視。

政府在外交上過度依賴美國，使得正與美國持續進行貿易戰的大陸非常不滿，原本兩岸關係的處理就是非常複雜而細緻的，但是民進黨政府的全面站隊美國，與大陸正式形成對立面，大陸惱怒之餘，除了對台商開刀，以各種藉口處以重罰外，並加大軍事威脅力度，使得台海局勢緊張異常。

大陸近年軍事能量呈現跨越式成長，在無人機、隱形戰機、航空母艦、長程飛彈等軍事科技，都有一定的成績，更別說通訊衛星及太空船等領域了，海空軍力量已跨出第一島鏈，活躍於東太平洋與南海、印度洋。

相形之下，台灣軍方面臨的威脅日益沉重，以現有的軍事裝備已無法有效防衛台灣，不得不向美國求援，美國也趁此大賣武器給台灣，美國賣什麼台灣通通照單全收，新舊沒問題、適不適合海島防衛也無所謂，只要能穩住台美關係，花再多錢也值得。

我國三軍各型武器大都在80年代建構，90年代獲得，迄今也已近30年，是到了要換代的時候。綜觀近期美國的軍售，當然對國軍的戰力增強絕對是有助益，但是一切都要在帳上來談，國防預算顯然已不能支付如此鉅款的軍售，還得編列特別預算來支應。今年國防預算編列3726億元，為歷年來最高，又編列了2400億的特別預算來採購各式飛彈，用來打造「刺蝟島」。政府對國防的投資已經不計血本，雖然經濟成長可以增加國庫收入，但是武器採購畢竟是無底洞，東西買來後續的保養維護費用更是驚人，若兩岸關係穩定，又何需花大錢、急錢來採購這些武器裝備。

飛掠東引 國軍無作為

況且，再好的武器裝備，也需要優秀的人才來操作，在常備部隊全志願役化之後，招募足額、程度夠好的士兵其實並不容易，國軍待遇已經逐步調升，但是與公務人員相比，仍然有很大的差距，例如三節加菜金，30年前就是1人50元，到現在還是；也不知物價翻了幾番，值勤人員的加班夜點費仍然是每晚60元，數十年來都沒有調整，這點錢現在連1杯「手搖杯」都買不起，也不敢調整，因為這些錢一調整，人員維持費又要增加，會排擠到其他預算，所以國軍基層人員只能繼續「堅苦卓絕」下去。想想國軍領著這麼微薄的津貼，擔任戰備執勤，讓我們放心歡度新年與家人團聚，就會為這些年輕人感到不平與疼惜。

以這次中共不明飛機入侵東引為例，防區除了加強監控外，居然毫無作為，我們花大錢提升軍備、買武器，打造得銅牆鐵壁，居然讓不明飛機來去自如，此種遲疑與不為，國防部沒有賦予前線指揮官臨機應變的權力，反而向後方層層請示，早已延誤時機。上面不放權，代表對底下指揮官沒有信心，有再好的軍備，指揮、執行的人如此鈍重、反應慢，這才是國防上真正的危機所在，必須好好檢討。

若政府夠聰明，願意積極改善兩岸關係，將資源運用在產業的升級與轉型，提高產品在世界產業鏈的占比，讓全世界知道若台灣的供應鏈斷了，會對世界經濟發展造成影響，反而西方各國都會直接或間接地對台海局勢更為關心與介入，這也是讓國家更安全的一種方式。集中資源「拚經濟」才是國家安全與發展長久的良方，而不是永無止境的軍備競賽。