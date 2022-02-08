行政院8日宣布解禁日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品進口。儘管日本駐台代表泉裕泰不久前才明白表示，「福島食品開放與否跟CPTPP沒有連結」，但行政院仍以「台灣要走出去、要加入國際經貿體系、要加入CPTPP」為開放福島5縣市食品的主要訴求。

對大部分民眾來說，能不能加入CPTPP並不是那麼重要，畢竟加入的過程曠日廢時，還不知何時才能有結果，但已改稱為「福食」的日本核災地區食品下個月就要叩關了，民眾最擔心的當然還是食品安全的問題。

尤其日本已決定自明年起將福島核廢水排放入海中，而蔡政府這次開放的品項也包括水產品，且同樣僅要求出口方提供輻射檢驗證明與產地證明即可報關輸入台灣，比起南韓僅開放風險較低者、限制包括水產品等風險較高產品進口的做法，顯然大方、友善得多。

台灣人對日本食品向來十分捧場。根據農委會統計，近3年來，日本農產品進口台灣成長率都超過10%，去年的成長率甚至高達18.9%。根據衛福部食藥署資料，以進口食品批數來看，日本長期排名第1，且占比都在20%以上。

由此可知國人有多喜愛日本食品，正因為國人對日本食品的消費量大，對食安檢驗的要求自然會更高。誠如泉裕泰所做的承諾：日本絕不會向台灣出口有健康疑慮的食品。如果台灣僅進口福島5縣市獨有而其他地方沒有的特產，這樣進口產品才有意義，而且檢測數量相對少，不必大費周章。今天台灣人對日本情義相挺，日本也不應辜負真心相待的台灣人民，應讓台灣人吃得安心。