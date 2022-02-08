中華隊冬奧競速滑冰選手黃郁婷，只因貼了一張顯示她與大陸選手友情的照片，就成為千夫所指。她一開始還理直氣壯地辯駁，後來還是道歉並且將照片下架。有人緩頰說黃郁婷只是欠缺政治敏感度，但還是招來館長之流更多的批判謾罵。甚至還有人看到黃郁婷輸了比賽，居然幸災樂禍地說「台灣人會很開心」，冷血地否定國手在海外的拚搏努力。這讓我們很憂心：台灣現在已經進入一個「不罵會死」、「非恨不可」的時代？

就以兩岸關係來說，在這種氛圍下，你不能只是愛台灣，還要恨中國。恨到不能跟對岸的人當朋友，不許說對岸的好話。以前總說競賽不妨礙交情，競爭只在場上，現在好像也不行喔。反共要反到跟14億人為敵？私人不能交朋友？台灣藍綠的政治人物對黃郁婷講的話倒還都算合理。但她在網路霸凌的氣氛下還是要道歉……所以她不能與大陸選手有私交，不能有友誼？中共專制政體不許人民有「不表意的自由」，台灣卻居然不准人家交朋友，不准「不說恨中國」？這種寒蟬效應多可怕！

除了體育競賽外，其他領域也是如此。蕭敬騰這麼受歡迎的歌手，歌詞含著長江黃河也不行，上節目表現中華民族孺慕之情，一定是假的、被迫的，是中國大陸「沒有不表意之自由」的證據。就像黃郁婷換穿服裝是賣國一樣。為什麼？因為你不夠「恨」！

兩岸對峙、對立的情況不是今日開始。但現在更糟，更奇怪的現象是：台灣的綠營、名嘴、作家、幫閒網紅，自己天天罵中國也就罷了，而且還罵「不（太）罵中國」的人。因為「不罵就是罪」。說來悲哀，這不也是另一種「沒有不表意的自由」嗎？

之前，許多人還在說他們其實是「反共不反中」，政治與私人交情、社會交流可以分開處理。然而現在卻很明顯地看出，這些號稱「只是反共反獨裁」的人，不只要反中，還不許運動國手「不反中國人」，不准台灣歌手「不反中華民族情懷」。那對於幾十萬兩岸通婚的家庭，不就是要逼著他們全家裡外不是人（難怪陸配、小明處境這麼苦）？

還記得不久之前，兩岸的學術交流相當頻繁，雙方都對彼此互訪的學者、學生極為友善，不僅建立了知識溝通橋梁，更建立了彼此深摯的交情。這其實是兩岸和平最重要的基礎：我們政治立場不相同，但卻有超越政治的愛。如今，不僅正式交流停滯，甚至在否定兩岸人民之間的友情、師生之情、親情、愛情？

這種「非恨不可」與「不罵會死」的狀態，當然不僅限於兩岸，而是國內藍綠對抗的延伸。台灣的政治已經演變成藍要罵綠，綠要罵藍，雙方不是相互競爭批判，而是一副要消滅對方的仇恨。然而，從憲政民主的角度來看，在野批評執政黨、政府，天經地義。但批評政府不等於也不需要咒罵親綠的老百姓、親綠的人，他們當然也還是我們的親人朋友，只不過政治意見不同而已。

而台灣更詭異的不是人民罵政府，而是政府罵人民，甚至是支持政府的人攻訐咒罵其他對政府不滿的人。政府執政黨居然可以直接大罵民眾與在野黨，甚至用網軍霸凌在野黨以及所有批評者，煽動仇恨。任何人批評政府，他們就唸經似的說「那中國呢？」、「怎麼不罵中共？」幫閒網紅從來不盡公民義務批判、檢討、監督政府，成天檢討人民與在野黨。而且檢討批判的內容就是：你不罵不恨中國！

一個充滿恨意的島、國家、群體，當然對彼此也用恨來對待。要知道，批判、競爭不等於罵，更不是恨。有人說，奧運是競技而不是格鬥，別弄得這樣難看。誠哉斯言。但其實「格鬥」也沒那麼難看。中國大陸的UFC格鬥選手張偉麗和美國號稱「暴徒玫瑰」的蘿絲（Rose Namajunas）激戰，在第一場也充滿了美國反中的民族氣氛。可在二番戰後，張偉麗雖然輸了，但兩人互擁，事後張偉麗表示讚賞蘿絲。這樣的風度，不是我們從小在書上鼓勵的運動家精神嗎？場上互相揮拳，打得鼻青臉腫的格鬥賽，輸了都不用恨，其他體育又怎樣？

鼓動仇恨的，也許沒有罵髒話，但是卻是最標準的「仇恨語言」（hate speech）。更低級的是：這種「罵」，甚至也不是為了傷害中共專制政權，而是為了鬥自己人。試想，專制政體怕你「罵」嗎？網軍鬥起台灣人，所到之處寸草不生；可是網軍能讓中共專制被撼動一絲一毫嗎？這恐怕比蘇院長的掃帚還無力呢。這些網路霸凌甚至也傷不了那些武統派小粉紅；真正受害的，被檢討的不都是台灣人，以及那些樂意與台灣人交流的友台大陸人嗎?

兩岸可以競爭、對抗，但嘴炮無法改變對方，也不能保護台灣。在兩岸情勢中，台灣最好的「武器」不是槍炮戰機，更不是口水、仇恨與掃帚。真正能夠改善台灣處境，保護台灣安全的，是台灣人民與大陸人民的友善情感。當我們可以放下政治歧異，彼此以「人」的身分交往，這種對「鄰舍」的愛就是台灣最好的防衛。國際體育競賽當然都有國族對抗的成分，但要把政治介入到這麼深，太可怕了。如果政治介入那麼天經地義，那「中共政治打壓台灣」難道也是天經地義的嗎？

可以批判，可以競爭，但這種「非恨不可」的政治繼續下去，我們的心也會被毒化的。台灣最美麗的風景，還是「人」嗎？（作者為國立政治大學法律學系副教授）